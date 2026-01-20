Ya se conoce el borrador del tarjetón para las consultas interpartidistas: así se ve

Registrador Hernán Penagos, durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Foto: Registraduría Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 20 de enero, la Registraduría dio a conocer el primer boceto del que será el tarjetón electoral para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo —día en que además se llevarán a cabo las elecciones legislativas—.

En el marco de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el registrador, Hernán Penagos, presentó la imagen que será llenada por las y los aspirantes a la presidencia que anunciaron su participación en alguna consulta.

Le recomendamos: Óscar Naranjo no se lanza a la Presidencia y otras movidas de quienes buscan suceder a Petro

“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, explicó Penagos.

Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que se llevó a cabo en Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas para la escogencia de candidatos a la… pic.twitter.com/01X38etOPQ — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 20, 2026

Es importante mencionar que las y los aspirantes tenían hasta el 22 de diciembre de 2025 para retractarse en caso de decidir no participar en una consulta después de haberlo anunciado. Además, el próximo 6 de febrero vence el plazo para anunciar en la Registraduría si hay aspirantes nuevos que deciden inscribirse para alguna de las consultas.

Además el registrador hizo referencia a la metodología adoptada por el ente registrador para la consulta: “Frente a la consulta, vamos a avanzar una estrategia muy agresiva de pedagogía de las consultas. Vamos a publicar esta semana la tarjeta electoral y vamos a llevar a cabo en compañía de los partidos que participan en la consulta el sorteo de la consulta. Es decir, los invitaremos, como hicimos con Senado y Cámara, a sortear la ubicación de las consultas dentro de la tarjeta electoral y la ubicación de los candidatos dentro de cada organización o coalición”.

Lea también: Carolina Corcho responde a cuestionamientos por créditos en su campaña para la consulta

Hasta el momento las dos consultas consolidadas son la de: el “Frente Amplio” —en la que participarán por el momento Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero— y la “Gran Consulta por Colombia” —conformada por Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria—.

Le recomendamos: Así va el tarjetón presidencial para elegir al sucesor de Gustavo Petro: hay 24 aspirantes

Sin embargo, aún hay candidatas y candidatos que anunciaron su participación en consultas y no han encontrado una en la que participar, por lo que se espera la conformación de una tercera consulta interpartidista.

Vea el borrador completo aquí:

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.