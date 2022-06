Comisión de Ética de la Cámara rechaza recusación contra Mauricio Toro por ser gay

Mauricio Toro se convirtió en el primer representante abiertamente gay en 2018. Foto: José Vargas

Este martes, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes le dio un espaldarazo a Mauricio Toro (Alianza Verde) y a los derechos de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución, al rechazar una recusación radicada contra el congresista por supuesto conflicto de interés al presentar un proyecto a favor de la población LGBTQ+, a la que él pertenece.

Para contexto: Mauricio Toro es recusado por ser gay en trámite de proyecto antidiscriminación.

“En la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes acabamos de rechazar de forma unánime esta recusación. Recusar a un congresista por el solo hecho de ser homosexual constituye un hecho discriminatorio”, informó la representante Juanita Goebertus, integrante de la comisión y compañera de la bancada verde de Toro.

En la comisión de ética de la Cámara de Representantes acabamos de rechazar de forma unánime esta recusación.



Recusar a un congresista por el solo hecho de ser homosexual constituye un hecho discriminatorio. https://t.co/Ht46EngY1O — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 14, 2022

El representante Toro celebró la decisión, que, a todas luces, era discriminatoria y contradictoria, pues bajo los argumentos de Jonathan Silva, quien presentó la recusación, ningún congresista de una minoría tiene derecho a presentar proyectos a favor de las poblaciones que representan, bien sea mujeres, afros, indígenas o comunidad LGBTQ+.

“Consideraron que recusar a un congresista por su orientación sexual es discriminatorio”, manifestó Toro, quien es el autor del proyecto que prohíbe las terapias de conversión, consideradas como una forma de tortura de la que personas diversas son sus principales víctimas.

Acaban de RECHAZAR por UNANIMIDAD la recusación en mi contra, decisión tomada por la Comisión de Ética de @CamaraColombia



Consideraron que recusar a un congresista por su orientación sexual es discriminatorio



En unos momentos haré una intervención en plenaria. #NadaQueCurar🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/OTfk6yKEC8 — Mauricio Toro (@MauroToroO) June 14, 2022

Le puede interesar: El proyecto de ley que busca poner fin a “terapias de conversión” de personas LGBT.

Según Silva, la iniciativa presentada no tiene un interés general, sino particular, direccionado a la comunidad LGBTQ+. El ciudadano alegó que no se tienen en cuenta a las personas heterosexuales, sin embargo, los registros de las víctimas muestran que los más afectados son las personas pertenecientes a las disidencias sexogenéricas.

Preocupa sobremanera el manifiesto conflicto de intereses del ponente, el cual busca favorecer su diversidad sexual en el amedrento de las orientaciones sexuales diferentes a las de él. Toro coloca en estado de indefensión a ciudadanos no diversos, por intereses personales, lo cual no es solo inconstitucional, sino que raya en los principios orientadores de la función legislativa”, fueron los argumentos de Silva, los cuales fueron desestimados por la Comisión de Ética.

Resuelta esta situación, el representante Toro insistirá en debatir el proyecto antes del 20 de junio, cuando concluye el período constitucional del Congreso.