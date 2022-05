El proyecto de ley que busca poner fin a “terapias de conversión” de personas LGBT

Radicaremos nuestro proyecto de ley para prohibir las "Terapias de conversión", porque nuestras identidades y orientaciones son INCONVERTIBLES.



No más tortura y discriminación a la diversidad. No es Terapia, es violencia. #NoHayNadaQueCurar 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

🗓️ 10 de Mayo

🕙10:00 am pic.twitter.com/zSeksmdwZE