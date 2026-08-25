Comisión Segunda y canciller Bula se reunieron para conversar sobre proyección internacional

Omar Bula y Comisión Segunda de Senado. Foto: Cancillería

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El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, se reunió con la Comisión Segunda del Senado de la República este martes en la mañana. Así lo dio a conocer la Cancillería, desde donde aseguraron que “el Ministro escuchó las diversas posiciones de los miembros de la comisión y les agradeció su excelente disposición para trabajar, de la mano de la Cancillería, en la respuesta a las actuales emergencias, y en la proyección internacional del país”.

En ese sentido, el gobierno de Abelardo de la Espriella ya lleva a cabo un cambio profundo en la política exterior colombiana. Estados Unidos e Israel pasaron a ocupar un lugar central dentro de la estrategia diplomática que encabezan el canciller Bula y el vicepresidente José Manuel Restrepo, siguiendo las directrices del jefe de Estado.

Con este nuevo rumbo, Colombia se apartó de la orientación de la anterior administración de izquierda y se acercó al giro hacia la derecha que atraviesa a varios gobiernos de América Latina.

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La administración de la llamada “patria milagro” comenzó su gestión estableciendo nuevas prioridades y reconfigurando alianzas. Se restablecieron relaciones con el Israel de Benjamin Netanyahu, se anunció la ruptura de cualquier vínculo con las dictaduras de Cuba y Nicaragua y –entre otros pasos– se priorizó el fortalecimiento de las alianzas con Washington. Especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, a través del denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump y a la que Colombia decidió incorporarse.

Europa, por su parte, continúa siendo considerada un aliado estratégico, aunque con un nivel de prioridad diferente al que ahora tiene Estados Unidos. Este reordenamiento también modificó el lugar que ocupa China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, dentro de las prioridades de la política exterior colombiana.

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El nuevo escenario diplomático se desarrolla mientras el Gobierno enfrenta las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que ha dejado cerca de 300 víctimas mortales. En medio de la emergencia y de las necesidades humanitarias, distintos países y organismos internacionales han respondido con apoyo a Colombia.

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