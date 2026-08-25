Estos son los detalles de la puja del Pacto Histórico para elección de magistradas del CNE

Así está la puja del Pacto Histórico para el CNE. Foto: El Espectador - José Vargas

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El nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) será elegido este martes por el Congreso de la República y el Pacto Histórico movió las fuerzas en el último minuto para redefinir las candidaturas de quienes ocuparían estos escaños.

Al ser la colectividad con mayor número de congresistas (69) el Pacto contará con dos puestos asegurados en el CNE y, de la lista de ocho candidatos que presentaron, Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque serían quienes ocuparían los puestos. La primera fue directora de Gestión Jurídica de Tierras en la Agencia Nacional de Tierras bajo la dirección de Felipe Harman. La segunda viene de ser directora de Prosperidad Social, superintendente de Industria y Comercio y ministra de Justicia encargada en el gobierno Petro.

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Sin embargo, en un principio sonaba casi asegurado que en lugar de Bautista el nombre sería el de Alirio Uribe, quien es excongresistas y mantiene cercanía con el excandidato y senador Iván Cepeda. Pero la balanza cambió con un nueva ficha en el juego. Se trata de Felipe Harman, quien viene tomando fuerza dentro de la colectividad. Según lo que pudo conocer El Espectador fue Harman quien empezó a pujar porque ese puesto lo ocupara Bautista y no Uribe, inclusive con el guiño del expresidente Petro.

En ese sentido, y con el inesperado cambio, se vuelven a mostrar las divisiones dentro de la colectividad, lo que refleja las pujas por el liderazgo al interior del partido entre el excandidato Iván Cepeda, quien logró poco más de 12 millones de votos en las urnas y fue vencido por De la Espriella y el expresidente Gustavo Petro.

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Por otro lado, fuentes dentro de la colectividad aseguraron que aunque se eligieron a Rusinque y a Bautista para ocupar estos espacios, la primera no contaría con los requisitos necesarios, pues registra como abogada independiente en otro país durante 5 años y, manifiestan, esa experiencia en una firma extranjera no puede ser reconocida legalmente como experiencia profesional relacionada, debido a que el título de abogada no puede homologarse, salvo que se trate de conocimientos o asuntos propios del país adquiridos en el ámbito internacional.

Las decisiones finales se tomaron el pasado lunes en horas de la noche, luego de que la bancada se reuniera con su líder, Gustavo Petro, horas antes de que viajara hacia México.

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“He dirigido la reunión de la bancada del Pacto y su dirección nacional para que marquemos la agenda que se impone desde los intelectuales de la oscuridad y Netanyahu sobre Colombia. El tecnofascismo que representa Abelardo ciudadano de los EEUU plegado al sionismo y que conduce a la perdida de la soberanía nacional, la muerte de la democracia vía mundial y la esclavitud de la humanidad para saquear los recursos naturales de los pueblos”, dijo Petro.

Además, la colectividad busca asegurar el tercer puesto en la sala plena y hay al menos dos agrupaciones que se están jugando su posibilidad de lograr un escaño. La Alianza Verde quiere impulsar a José Salamanca, y En Marcha busca dejar a Guillermo Rivera, quien apoyó al senador Iván Cepeda en la campaña presidencial, pero cuya elección se complicaría ante la baja representación de esa colectividad en el Legislativo y una búsqueda de apoyos sin mayor consenso.

¿Cómo van las negociaciones generales?

Las negociaciones para definir la nueva composición del Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no han terminado. Entre las candidaturas está la de José Antonio Parra, director de Inspección y Vigilancia de Procesos Electorales del organismo, quien fue postulado por Salvación Nacional. Sin embargo, su elección no está asegurada: por ahora cuenta con los cinco votos de su partido y podría sumar los 16 correspondientes a las curules de paz.

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Los otros partidos con mayor representación en el Congreso avanzan con candidaturas que tienen mayores posibilidades de ser elegidas. El Centro Democrático, que cuenta con 47 congresistas, logró asegurar dos puestos mediante un acuerdo con el partido cristiano MIRA.

Una de esas plazas sería para Nubia Stella Martínez, cofundadora y exdirectora del Centro Democrático, quien cuenta con el respaldo de los congresistas de esa colectividad. El segundo cupo, producto del acuerdo con MIRA, sería para Plinio Alarcón, actual jefe de la Oficina Jurídica del CNE.

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El Partido Conservador apuesta por el exrepresentante Juan Carlos Wills, candidatura que tendría el respaldo del presidente de esa colectividad, el exsenador Efraín Cepeda.

Por su parte, La U postularía al exsenador Juan Felipe Lemos, quien encabezó la lista al Senado de su partido en las últimas elecciones legislativas, pero no logró obtener una curul.

En el caso del Partido Liberal, la intención es conservar los dos espacios que actualmente ocupan Benjamín Ortiz y Altus Baquero. Para uno de esos puestos, el nombre que aparece con mayor fuerza es el del exrepresentante Silvio Carrasquilla, quien llegó al Congreso como fórmula del senador Lidio García, pero no consiguió reelegirse en las elecciones del pasado 8 de marzo.

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