Así estarán conformadas las comisiones de la Cámara de Representantes, ¿qué pasa con Senado?

Instalación del Congreso de la República 2026-2030. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El pasado 20 de julio, mientras en el Senado se vivía una batalla campal por la presidencia de esa corporación, la Cámara de Representantes había avanzado con esa elección y anunció la distribución de los partidos en las comisiones constitucionales tras los acuerdos de los compromisarios realizados la semana pasada. En el Senado, la situación es otra.

En la Comisión Primera, que trata los temas constitucionales, así como proyectos de Ley que tocan la organización del Estado, leyes estatutarias y las iniciativas de paz, tendrá en su mayoría representantes de la oposición: 9 asientos le corresponden al Pacto Histórico, la bancada más grande del Congreso; uno más será del estatuto de oposición de Aida Quilcué, además de una de las curules de la población afrodescendiente.

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Dentro de los partidos que se han declarado como parte del Gobierno está el Centro Democrático, que se quedó con 7 sillas; La U contará con tres sillas; tres estarán en manos de los conservadores; dos más las tendrá Cambio Radical; tres para las Curules de paz; además una de las curules podría llegar a las manos de Carol Borda de Salvación Nacional.

Entre los partidos que aún no han tomado un bando están los liberales, que tendrán tres asientos allí; el Partido Democráta tendrá dos asientos, mientras el Verde, ASI, Nuevo Liberalismo y Colombia Renaciente tendrían una silla cada uno en esta comisión.

En la Comisión Segunda, encargada de la política internacional, la defensa nacional, la fuerza pública y el comercio exterior, la mayor fuerza será el Pacto Histórico con 6 asientos. Les siguen en proporción el Centro Democrático y el Partido Liberal, que se quedaron con 3 sillas cada uno. Por su parte, los conservadores tendrán 2 escaños, igualando la participación de las Curules de Paz (CITREP) que también suman 2 asientos. El resto de la comisión se completará con una silla para el Partido de la U, una para el Partido MIRA y otra para el movimiento Creemos.

Para la Comisión Tercera, que maneja los cruciales temas de hacienda, crédito público e impuestos, el poder estará muy disputado. El Pacto Histórico y el Partido Liberal lideran la participación en empate, con 6 asientos cada uno. Muy de cerca está el Centro Democrático con 5 sillas, seguido por el Partido Conservador que se queda con 4 lugares. Las fuerzas se complementan con Cambio Radical y el Partido de la U, ambos con 3 representantes; mientras que el Partido Alianza Verde y las Curules de Paz tendrán 2 escaños cada uno en esta célula legislativa económica.

La Comisión Cuarta, responsable del presupuesto nacional y el control fiscal, muestra un empate en la cabeza: tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático lograron consolidar 6 asientos cada uno. El bloque tradicional de liberales y conservadores contará con 4 sillas por partido. Cambio Radical se quedó con 3 cupos, seguido del Partido de la U y las Curules de Paz con 2 asientos cada uno. Finalmente, la Alianza Verde y el movimiento MAIS tendrán un representante por lado para completar el grupo.

En la Comisión Quinta, vital para los temas del régimen agropecuario, ecología, medio ambiente, y minas y energía, la bancada más numerosa será la del Partido Conservador con 4 sillas. Le sigue un triple empate con 3 escaños cada uno para el Pacto Histórico, el Centro Democrático y las Curules de Paz. Los liberales y la Alianza Verde ocuparán 2 sillas por partido. La composición se cierra con una amplia pluralidad: Cambio Radical, La U, Colombia Renaciente, el Partido La Fuerza y el movimiento indígena Unidad en Minga tendrán un asiento respectivamente.

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La Comisión Sexta, que debate sobre tarifas, calamidades, comunicaciones, educación, cultura y servicios públicos, tendrá como protagonista al Pacto Histórico con 6 escaños. Las bancadas del Centro Democrático y el Partido Liberal lo escoltan con 3 asientos cada una. Más atrás se ubican Cambio Radical y las Curules de Paz, que lograron asegurar 2 sillas por bando. Las curules restantes se distribuyen de a una por partido entre los conservadores, el Partido de la U, la Alianza Verde y el movimiento Creemos.

Finalmente, en la Comisión Séptima, donde se tramitan los proyectos de estatuto del servidor público, salud, trabajo, seguridad social y vivienda, el Pacto Histórico mantendrá la mayoría con 5 representantes. El Centro Democrático y el Partido Liberal contarán con 3 sillas cada uno. Por su parte, los conservadores, el Partido de la U y las Curules de Paz consiguieron 2 asientos por agrupación. El panorama lo completan Cambio Radical, la Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo y el Partido Demócrata Colombiano (cuya curul pertenece a la población afrodescendiente), todos con un asiento.

En el Senado, los acuerdos se habrían frenado por pequeños cambios en la conformación de los partidos y serían repartidos hasta la próxima semana en la sesión del Senado para ser aprobados por la plenaria de la Cámara baja.

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