Nuevo Congreso presentó 70 proyectos de ley en tres días: estos son los más importantes

El Senado abrió su periodo de sesiones con la discusión sobre el traslado del Congreso al Cauca para la posesión de Abelardo de la Espriella. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La actividad legislativa en el Capitolio nacional se reanudó con alta intensidad por parte del nuevo Congreso. En el lapso de 72 horas a las secretarías de Senado y Cámara llegaron al menos 70 proyectos de ley que harán fila para su discusión, incluyendo los últimos pulsos que quiere afrontar la saliente administración de Gustavo Petro.

Y es que tras una legislatura que se caracterizó por la falta de discusiones, el ausentismo y las elecciones, en este nuevo Congreso el grueso de legisladores ha prometido un avance en su actividad y por ello, en cuestión de tres días inició una maratón para la presentación de proyectos.

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A pesar de que las Comisiones no han iniciado labores, pues no han sido elegidas las mesas directivas en ninguna de las dos corporaciones, ya hacen fila una serie de proyectos que se llevarán las primeras discusiones en esta legislatura. En Senado el primero proyecto llegó por parte de la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, quien busca fortalecer las medidas de prevención contra el maltrato animal, así como garantizar la no regresividad en los derechos de los seres sintientes.

En Cámara la delantera la llevó el representante por Atlántico, Estefanel Gutiérrez, quien impulsa una iniciativa para reconocer el derecho al cuidado y crear el Sistema Nacional del Cuidado. Esa iniciativa, aunque ha tenido discusiones previas en estos cuatro años, nunca logró su aprobación.

Dentro de ese cúmulo de textos que fueron radicados, el gobierno Petro se dará un par de pujas importantes. La primera es una reforma tributaria por COP 21,9 billones. Entre otros, esa iniciativa pretende aplicar una tarifa del 19 % de IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet, gravar con la tarifa general del 19 % a los vehículos híbridos, que actualmente pagan un IVA del 5 %, y a los licores, vinos aperitivos y similares.

Asimismo la saliente administración apostará por la prohibición del fracking. Ese proyecto de ley tuvo varios pasos por el Congreso, pero su discusión nunca tuvo un avance real. De hecho, los dos últimos proyectos relacionados al tema tan siquiera se discutieron en la Comisión Quinta, la sala en la que generalmente inicia su trámite.

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En cuanto al reparto, la Cámara tiene tan solo 13 proyectos. Esto se debe a que esta semana no hubo sesión de esa corporación, salvo la elección de su presidente el 20 de julio que quedó bajo el mandato de Nicolás Barguil del partido Conservador. De otro lado son 57 proyectos los que llegaron al Senado y que esperan tener su trámite a partir de la próxima semana.

Los principales proyectos

De ese amplio listado presentado en el Senado hay iniciativas como la presentada por sectores del Centro Democrático con la que se busca restringir el acceso de menores de edad a redes sociales. Esa iniciativa es de la autoría del senador Enrique Cabrales y se sustenta en casos internacionales como Francia y/o Australia en donde esa legislación ya fue aprobada.

Otra llega por parte de la senadora Ana Paola García (La U), quien propone una legislación para la protección del sector educativo en entornos violentos. Según explicó, “presentamos una iniciativa para fortalecer la protección penal de docentes, estudiantes e instituciones educativas, creando nuevos delitos que sancionen hechos de violencia que atentan contra el derecho a la educación de la niñez”.

En materia educativa el conservador David Barguil presentó una iniciativa con la que busca restablecer el subsidio a la tasa de interés para los créditos educativos del Icetex. Desde el partido de La U la senadora Norma Hurtado presentó una iniciativa para regular los procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos.

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