“Pone contra las cuerdas a los militares”: Nieto sobre posesión que quiere De la Espriella

Rafael Nieto, senador del Centro Democrático. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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¿Cuál es el mensaje que envía una posesión presidencial en un cuartel militar y que lo ha llevado a usted a distanciarse de su bancada y del oficialismo?

La Constitución dice que el presidente de la República debe posicionarse ante el Congreso y la ley sostiene que la sede del Congreso es el Capitolio, en la ciudad de Bogotá. La ley también permite que, de manera excepcional, el Congreso sesione por fuera de su sede habitual y eso fue lo que aprobó el Senado. A mí me parece bien y voté favorablemente esa proposición porque contribuye a profundizar la descentralización.

También me parece adecuado el mensaje de hacerlo en el Cauca porque hoy es un territorio prácticamente perdido para los colombianos. Dicho esto, la proposición no decía dónde y tampoco decía que era una guarnición militar, pero se estaba discutiendo esa posibilidad. Y ahí fue el momento en el cual yo dije que los símbolos son fundamentales; hacerlo en una guarnición militar es negativo porque erosiona la democracia y la institucionalidad republicana.

¿Qué instituciones y principios se ponen en riesgo si el Congreso toma esa decisión?

En una democracia, el poder militar tiene que estar efectiva y simbólicamente subordinado al poder civil. En la historia de Colombia, solamente tres jefes de gobierno se han posicionado en un cuartel: José María Melo, Tomás Cipriano de Mosquera y Gustavo Rojas Pinilla, los tres dictadores. El mensaje es muy malo, es desafortunado. Yo no creo que esa sea la intención de De la Espriella; creo que quería un homenaje, pero es equivocado. Si se le quiere hacer un homenaje a la fuerza pública, yo estoy de acuerdo, se lo merece porque ha sido muy maltratada, pero se puede hacer después, ya cuando esté como presidente en ejercicio.

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Sectores cercanos al oficialismo han interpretado su postura como otro de los signos de división entre el Centro Democrático y el nuevo gobierno, ¿es así?

Mi posición en esta materia era la mía y solamente la mía. El resto de la bancada, los otros 16 senadores, no tenían estas objeciones que yo tengo. Esta es una posición personal que nada tiene que ver con la política partidista, nada tiene que ver con el abelardismo o el uribismo. Si hubiera sido un presidente uribista, hubiera dicho lo mismo. Es una muy mala idea, es un muy mal mensaje, rompe una tradición republicana, pone contra las cuerdas a los militares, que estoy seguro no están de acuerdo tampoco con la propuesta.

Y al margen de la discusión sobre el lugar de la posesión presidencial, ¿usted cree, como algunos de sus compañeros, que un sector del abelardismo los quiere borrar políticamente?

No tengo duda de eso. Estoy convencido de que así es. Nos atacaron despiadadamente durante la campaña. Los influencers y los bodegueros de la campaña de Abelardo se encargaron de diseminar fake news, mentiras, injurias, calumnias, videos muy bien hechos de inteligencia artificial que pretendían hacer una deformación de nuestras posiciones. En mi opinión, guerra sucia.

Desafortunadamente y a pesar de los gestos que hemos tenido con De la Espriella, esos ataques permanecen. Fuimos el primer partido que se declaró partido de gobierno sin negociación alguna, sin pedir nada en contraprestación; a pesar de todo eso, los ataques siguen ocurriendo sistemáticamente contra el presidente Uribe, contra el Centro Democrático.

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¿Y todas esas discusiones cómo afectarán la relación política? ¿Es posible que pasen de ser partido de gobierno a la independencia?

Seguiremos siendo partido de gobierno porque creemos que le conviene al país que a De la Espriella le vaya bien. Vamos a apoyar las propuestas del gobierno que creamos que sean positivas para Colombia, pero también tres cosas vamos a hacer: los proyectos que consideremos que no son positivos, no los vamos a apoyar; cuando creamos que es necesario hacer control político, lo vamos a hacer; y si los ataques siguen y no cesan y pretenden seguir haciéndonos daño, evaluaremos si tiene sentido o no seguir siendo partido de gobierno. Pero por ahora seguimos siendo partido de gobierno y nuestra decisión es muy clara, apostarle a que le vaya bien a De la Espriella.

¿Qué opina de las posibles intenciones del gobierno de modificar la lista de 10 elegibles para la elección del contralor?

Creo que el gobierno no puede hacer eso. No tiene derecho a hacerlo. No es una discusión política, es una discusión jurídica y, en mi opinión, jurídicamente el gobierno no puede hacer tal cosa. El país necesita un contralor independiente, que no sea un subordinado del gobierno nacional, que haga un control fiscal efectivo, que proteja el presupuesto. Por tanto, también me parece una mala idea que el Ejecutivo se ponga en la tarea de ver si lo que consigue es nombrar contralores amigos.

Cuando surja desde el gobierno cambiar la lista, es inevitable preguntarse si quieren cambiar la lista para tener a un controlador amigo, pero repito, por ahí no deberíamos caminar.

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