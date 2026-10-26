Relación entre Colombia y Brasil: lo que está en juego tras victoria de Lula

Luiz Inácio Lula Da Silva, actual presidente de Brasil, se aseguró en urnas otros cuatro años de mandato tras derrotar a Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, con el 51 % de los votos. Esta victoria modifica la tendencia internacional que se venía marcando con las elecciones anteriores en países como Perú, Chile, Ecuador y Colombia, todos países que viraron hacia la derecha.

La región cuenta con doce países gobernados por la derecha: El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, República Dominicana y Honduras. Por su parte los gobiernos de izquierda se ubican en México, Brasil, Uruguay y Guatemala.

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El presidente Abelardo de la Espriella ha entablado reuniones con varios líderes de estos países y ha llegado a acuerdos de cooperación internacional con varios de ellos. La afinidad con los líderes que hacen parte de su línea política ha sido notoria y se reafirma con el reciente nombramiento de el general (r) Luis Alfonso Plazas Vega como embajador en Perú -quien llega en reemplazo de su esposa, Thania Vega, quien ya contaba con el beneplácito-. En una reunión previa a este nombramiento, De la Espriella y la jefa de Estado de ese país, Keiko Fujimori, acordaron reestablecer las relaciones entre los dos países. Misma razón por la que este cargo como embajador es clave para esta tarea.

En esta misma línea, una de las primeras acciones como mandatario, fue la de adherirse al Escudo de las Américas, la iniciativa militar y de seguridad conformada por casi 20 países (incluidos varios de la región) y liderada por los Estados Unidos de Donald Trump.

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Sin embargo, la relación con el México de Claudia Sheinbaum y con otros países de izquierda ha sido más distante. No obstante, el jefe de Estado aseguró -en su primera intervención para reconocer el triunfo logrado por Lula el día de ayer- que "en la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡Decide la gente! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!".

En ese sentido, agregó que "el presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas".

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"Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos", concluye el mensaje.

Por su parte, durante el discurso que dio tras ganar las elecciones marcó una línea clara: "Nuestro país no va a ser el patio trasero de nadie", dijo. Y resaltando su intención de que Brasil no esté relegado de las discusiones de la región y que, por el contrario, tenga un papel central. "Tras nuestra victoria, tendremos que debatir una nueva forma de gobernar este país. La participación del pueblo en esta campaña, los estudiantes, las mujeres y los trabajadores que salieron a las calles, nos obligará a encontrar una nueva forma de gobernar. Este país nunca volverá a ser el mismo", concluyó Lula.

Ahora habrá que ver cómo se construye la relación entre Colombia y Brasil, que antes de que llegara De la Espriella al poder se mantenía bastante amigable, pues el expresidente Gustavo Petro y Lula compartían versionas de país similares en materia ideológica. Hay expectativa.

La izquierda gana las elecciones presidenciales en Brasil. ¿Cómo queda el mapa político de América tras el triunfo de Lula? Así se distribuyen los gobiernos de izquierda, derecha y autoritarios en el continente. pic.twitter.com/Fe2MryJ6xf — El Espectador (@elespectador) October 26, 2026

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