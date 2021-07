Comunales y ediles piden a la Alianza Regional acelerar escogencia de candidato

Acelerar la escogencia del candidato único a la Presidencia de la República de la llamada Alianza de las Regiones, coalición integrada por varios exgobernadores y algunos exalcaldes de todo el país, teniendo en cuenta que el proceso electoral de 2022 ya arrancó, fue la petición que hizo Julia Remedios Barliza Camelo, directora de la Confederación Nacional Comunal, que agrupa a las Juntas de Acción Comunal de todo el país, a los exmandatarios, durante una reunión realizada en Rionegro (Antioquia).

“Debe haber un candidato lo más pronto posible. Estamos ad portas de las elecciones de Congreso y de las presidenciales, y de aquí debe salir el candidato de las regiones para competirle a los demás”, expresó Barliza Camelo, pidiendo precisamente un consenso en torno a este tema.

En el encuentro con los voceros de la Confederación y los de dos de las federaciones de ediles de Colombia, estuvieron presentes Dilian Francisca Toro (exgobernadora del Valle), Luis Pérez Gutiérrez (exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín), Eduardo Verano De la Rosa (exgobernador del Atlántico), William Villamizar (exgobernador de Norte de Santander), Carlos Julio González (exgobernador del Huila) y Dumek Turbay (exgobernador de Bolívar), Óscar Campo (exgobernador del Cauca), Guido Echeverri (exgobernador de Caldas y Sigifredo Salazar (exgoberndor de Risaralda).

“Nosotros, como líderes de las regiones, de los barrios, de las comunas, creemos que llego el tiempo de que Colombia tenga un presidente que conozca las regiones, que le duela cada una de las necesidades que tienen millones de compatriotas en los 32 departamentos. Estos exgobernadores, que han construido en sus departamentos y que han recorrido sus municipios y veredas, conocen realmente las necesidades de los ciudadanos”, enfatizó Barliza Camelo, quien dice representar a 3.766 ediles de la agremiación.

La idea con este tipoi de reuniones, refirió Dilian Francisca Toro, es recoger ideas y hacer acuerdos de gobierno contra la pobreza, la falta de presencia del Estado en sus territorios y contra la corrupción. De hecho, uno de los temas tratados fue la falta de acciones frente a la inequidad en conectividad y acceso a internet. Actualmente el 70% del territorio y más de la mitad de los ciudadanos no tienen conectividad. De los 50 millones de colombianos, 26 millones no tienen acceso a Internet, siendo los estratos 1 y 2 los más afectados especialmente en las zonas rurales. Por otra parte, los habitantes que tienen acceso a internet cuentan con una baja calidad en el servicio, que por lo general no supera las 2GB.

Frente a esta situación, la Alianza de las Regiones propone crear una revolución de Internet que favorezca principalmente a los sitios más alejados del país. “Desde esta alianza, seguimos preparándonos para gobernar bien a Colombia. Queremos seguir sumando dirigentes y organizaciones políticas y sociales que vean en la revolución de las regiones el camino decente para unirnos y generar cambios, independientemente de los intereses particulares que no nos dejan avanzar. Estamos construyendo un programa de gobierno audaz, para proponernos hacer una nueva Colombia, crear una política de unidad, erradicar la cultura de las polarizaciones y la cultura de odio, que tanto mal le hacen al país”, agregó la exgobernadora del Valle y actual directora del Partido de la U.

Para Sanmartina Rengifo Arbeláez, de la Confederación Nacional Comunal y quien estuvo en la reunión, lo más importante es que se le está apostando a la descentralización. “Nosotros somos una organización con más de 65.000 miembros, no hay barrio en Colombia que no tenga una junta de acción comunal. Somos los que hemos construido este país y lo que queremos es que nos den la participación real y poder aportar, con los profesionales que tenemos hoy, nuestros proyectos de necesidades en torno a las necesidades de los campesinos, los educadores, los jóvenes”.

A su vez, Gustavo Durango, quien lleva 55 años en las juntas de acción comunal y es coordinador de las mesas de conciliación de la Confederación Nacional Comunal, aseguró que el poder está en las regiones, que son las que colocan los votos. “La organización comunal tiene más de siete millones de comunales y estamos en mora de que nos demos cuenta que tenemos el poder y lo vamos a utilizar en las próximas elecciones, no solo de presidente sino de Senado y Cámara de Representantes. Estamos a la espera de que se tome una decisión y se tenga un solo candidato para empezar a trabajar en todo el territorio nacional. Ese es el querer de la mayoría de los comunales. Este país no necesita más enfrentamientos, necesitamos es ideas, proyectos, propuestas, educación para millones de compatriotas que están reclamando soluciones inmediatas”, concluyó.