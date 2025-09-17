Se confirma el regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad

Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad Foto: Minigualdad

Juan Carlos Florián solo estuvo algunas horas fuera del Ministerio de la Igualdad. De manera oficial, el funcionario salió del cargo de ministro de esa cartera en la tarde de este miércoles, luego de que el presidente Gustavo Petro aceptara su renuncia; sin embargo, sobre las 8:30 de la noche, la Presidencia de la República volvió a publicar su hoja de vida para el mismo puesto.

La movida ya se venía comentando en la Casa de Nariño y en el ministerio y se fraguó en cuestión de horas. En la tarde se confirmó la expedición del decreto 0992 con el que el Gobierno aceptó la renuncia de Florián. Según ese documento, firmado por el jefe de Estado, en el cargo iba a quedar, como encargada, Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Aunque muchos en el Congreso, la opinión pública y otros sectores dieron por hecho el cambio, fuentes de la Presidencia confirmaron que el acto administrativo era parte de una estrategia para esquivar la polémica por la paridad de género en el gabinete y volver a nombrar a Florián. De hecho, según indicaron esas voces, era cuestión de horas para la nueva publicación de la hoja de vida del funcionario.

El ministerio del Interior, Armando Benedetti, ya había dado pistas sobre la respuesta jurídica del Gobierno a los cuestionamientos por las cuotas de género. “Con la designación de la nueva ministra de las TIC, Gloria Patricia Perdomo, la demanda pierde sustento. El Gobierno cumple con la ley de cuotas”, dijo el jefe de la cartera política.

Si bien la llegada de Perdomo se cayó este mismo miércoles, a la cartera de Tecnologías llegará otra mujer, Carina Murcia, quien viene de ser viceministra en la misma entidad. Así las cosas, el gobierno del presidente Petro obtuvo luz verde para volver a publicar la hoja de vida de Juan Carlos Florián y firmar un nuevo decreto de nombramiento, trámite que se llevaría a cabo en cuestión de horas.

Cabe recordar que este debate sobre la paridad en el Ejecutivo escaló cuando Florián argumento identificarse como mujer, lo que causó molestia en algunos sectores feministas. El propio presidente Gustavo Petro entró al debate y plasmó una postura similar a la de Benedetti, asegurando que no hay razones para hablar de una falta a la ley de paridad. “Cualquiera que sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete. Con Juan siendo hombre, mujer o ambas cosas, esa paridad se mantiene”, dijo el presidente Petro.

