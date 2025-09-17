Petro firmó renuncia de Juan Florián, pero en las próximas horas volvería a nombrarlo

Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad Foto: Minigualdad

En las últimas horas se conoció el decreto 0992 en el que el Gobierno Nacional acepta la renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. De acuerdo con el documento, firmado por el presidente Gustavo Petro, en el cargo quedaría como encargada Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Sin embargo, según voces de la Casa de Nariño, la firma del acto administrativo haría parte de una movida para esquivar la polémica por la paridad de género en el gabinete y volver a nombrar a Florián en la misma cartera. De hecho, en los pasillos de Palacio se comenta que en las próximas horas se volverá a publicar la hoja de vida del funcionario.

El pasado lunes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó detalles de la posible respuesta del Gobierno ante los cuestionamientos por las cuotas de género. “Con la designación de la nueva ministra de las TIC, Gloria Patricia Perdomo, la demanda pierde sustento. El Gobierno cumple con la ley de cuotas”, dijo el jefe de la cartera política.

Y aunque en las últimas horas la llegada de Perdomo se cayó, a la cartera de Tecnologías llegará otra mujer, Carina Murcia, quien viene de ser viceministra en la misma entidad. Así las cosas, el gobierno del presidente Petro tendría vía libre para volver a publicar la hoja de vida de Juan Carlos Florián y firmar un nuevo decreto de nombramiento.

Cabe anotar que este debate sobre la paridad en el Ejecutivo escaló cuando Florián argumento identificarse como mujer, lo que causó molestia en algunos sectores feministas. El propio presidente Gustavo Petro entró al debate y plasmó una postura similar a la de Benedetti, asegurando que no hay razones para hablar de una falta a la ley de paridad.

“Cualquiera que sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete. Con Juan siendo hombre, mujer o ambas cosas, esa paridad se mantiene”, señalo el jefe de Estado.

