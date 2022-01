¿Confusión o confesión? La extraña intervención del representante Gabriel Vallejo

Gabriel Vallejo Chujfi (Centro Democrático) aspira a repetir curul en la Cámara de Representantes. Es cabeza de lista de la Cámara por Risaralda. Foto: Tomada de Twitter @CamaraColombia

¿Qué es ser un mal político? ¿Quiénes son malos políticos? Luego de tantos episodios con liderazgos cuestionables, bien sea recientes o en la historia de Colombia, resulta cada vez más sencillo para un ciudadano determinar los nombres para llevarse ese título. Al parecer, para algunos políticos no está tan claro el concepto, o por lo menos así lo dio a entender el representante Gabriel Vallejo Chujfi (Centro Democrático), quien en un acto de campaña pronunció un discurso que para muchos resultó, por lo menos, confuso y hasta sospechoso.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

“Si mal político es pedir contratos. Si mal político es exigir coimas. Si mal político es exigir comisiones. Si mal político es olvidarse de rendir cuentas y escuchar a la ciudadanía, soy el peor político de todos. Yo, si ese es el significado de ser mal político, soy muy mal político”, aseguró Vallejo, quien aspira a repetir curul en la Cámara de Representantes como cabeza de lista del Centro Democrático, en representación del departamento de Risaralda.

Nunca antes un político había confesado tan contundentemente sus andares. Aquí las palabras de @GabrielJVallejo del @CeDemocratico en Risaralda. Esto pasará a la historia como una pieza inolvidable de la política colombiana pic.twitter.com/vA23y8Jl01 — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) January 13, 2022

La confusión le costó a Vallejo una andanada de críticas en las redes sociales, donde cientos de internautas replicaron el video del extraño discurso. Por supuesto, los detractores del político risaraldense criticaron con dureza sus palabras y las calificaron como una confesión.

“Los ideales del uribismo dichos por un congresista uribista. ‘Si mal político es pedir contratos, soy el peor político de todos’: Gabriel Vallejo. Acierta en una cosa: Por la mala política del uribismo Colombia tiene 70.000 millones de razones para votar por el cambio”, escribió el precandidato presidencial Camilo Romero (Alianza Verde) sobre el video.

>LEA. En menos de 24 horas, el Centro Democrático perdió casi 150.000 votos

Tras la lluvia de reproches, e incluso de risas y memes, el representante Vallejo salió a aclarar lo que calificó como “un lapsus”, aunque lo hizo mediante un video en el que su respuesta a qué es ser un mal político fue también bastante enmarañada.

“A mí me dicen por ahí que buen congresista mal político. Si mal político es no pedir comisión, si mal político es no comprar líderes, si mal político es no robar, entonces soy el peor político de todos. Al final creo que la política es el arte de servir al prójimo, es el arte de poderle decir a otro ser humano ‘aquí estoy yo para representarlo’. Si es así, entonces soy el peor político de todos. Yo soy un político que entiende que la política es el arte de servirle al prójimo”, dijo Vallejo.

>LEA: Las movidas para cubrir las ausencias en el Congreso en 2022

Y como bien dice el refrán, “no aclares que oscurece”, el congresista uribista zanjó la polémica afirmando que durante la presentación del Código de Ética de su campaña para reelegirse en la Cámara tuvo “un lapsus involuntario frente a una pregunta que permanentemente me hace un medio local” y aseguró que, más allá del desliz, lo importante es la ética.

“A propósito de todo esto. Nuestro Punto 2 de nuestro Código de Ética. “Rechazamos y prohibimos a los miembros de nuestra campaña, el uso de material gráfico o audiovisual que se burle, denigre, desinforme o ataque a los candidatos contrincantes y/o a los miembros de su equipo”, escribió en sus redes el congresista, antes de presentar el código completo, cuya presentación sin duda se vio opacada por su laberíntica frase.