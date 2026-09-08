Exigen al Pacto rechazar “ataques machistas” de senador Ocampo contra representante Borda

Senador Alejandro Ocampo y representante Carol Borda. Foto: Archivo Particular

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Luego de que en medio de un debate el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, se fuera contra la representante Carol Borda y sus comentarios fuesen tildados de “misóginos e infantilistas”, miembros de diferentes bancadas salieron en defensa de Borda y exigieron un pronunciamiento del partido de Gustavo Petro.

“Mientras yo explicaba los beneficios del Fondo Milagro, el senador Ocampo, del Pacto Histórico, en lugar de responder con argumentos, decidió llamarme mentirosa y hasta me trató de ‘niña’. Cuando no pueden responder las cifras, ¿qué hacen? Atacar, descalificar y tratar de minimizar a quien está haciendo las preguntas", dijo Borda.

La senadora Jennifer Pedraza, dijo: “Yo puedo tener todas las diferencias ideológicas con Carol Borda, pero nunca excusaré la violencia detrás de la descalificación por ser una congresista joven, mi solidaridad y rechazo a las actitudes machistas del senador. Espero un rechazo por parte del Pacto Histórico. A todos/as nos corresponde”.

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Desde el mismo Pacto Histórico, la representante Laura Beltrán dijo: “Creo profundamente en el proyecto que defiendo y del que soy parte, por lo mismo no me permito no condenar la forma en la que se tratan a las mujeres lejanas a nuestro proyecto. A Carol se le puede cuestionar que en zonas sin agua, plantee llevar gaseosa, podemos cuestionarle sus proyectos que buscan retrocedernos en derechos a las mujeres. Pero usar la infantilización para un debate, es desconocer las luchas históricas que hemos dado las mujeres”.

Y agregó: “Los debates siempre deben ser sobre las ideas. Por eso he hablado internamente y externamente sobre la necesidad de abordar asuntos trasversales de genero en el partido. Yo he vivido de primera mano los ataques de la ultra derecha sobre mi cuerpo y mi participación como mujer en la política y por eso creo que asumir y cuestionar, nos hace más lejanos a ellos. Al menos, tenemos la altura de condenar actos que ninguna mujer, sin importar su partido debe vivir”.

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Por su parte, el senador Enrique Gómez dijo: “rechazo el maltrato que sufrió mi compañera de bancada, la congresista Carol Borda, por parte del senador Alejandro Ocampo. Las diferencias políticas jamás pueden ser excusa para faltar al respeto. Y mucho menos para dirigirse a una mujer en el Congreso con un apelativo que busca minimizarla por su condición de mujer. El respeto no tiene género, pero el machismo sí tiene formas muy reconocibles”.

En esta misma línea, el representante Daniel Briceño manifestó su solidaridad con la congresista. Además, la senadora Andrea Padilla dijo: “Apreciado senador Alejandro Ocampo, así no. Tratarnos de niñas a las mujeres para imponernos ideas es una manera burda de intentar anularnos, menospreciarnos, descalificarnos; una manera que, además, degrada el debate publico. Usted es un buen tipo. Ojala tenga la grandeza de ofrecerle disculpas a Carol Borda en nombre de las mujeres que, con enormes esfuerzos y persistencia, nos hemos abierto un espacio en el escenario público. Se lo digo con afecto y respeto”.

Por su parte, Ocampo no se ha manifestado públicamente al respecto.

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