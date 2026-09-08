“Vamos a ser sus principales aliados”: presidente De la Espriella tras cita con Marco Rubio

El presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encontraron en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla. Tanto De la Espriella como Rubio están acompañados de sus esposas: Ana Lucía Pineda y Jeanette Dousdebes, respectivamente. Foto: Cancillería

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El presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culminaron la reunión que se tenía agendada para este martes en la ciudad de Barranquilla. Este es el primer encuentro presencial entre la administración estadounidense de Donald Trump y el gobierno del nuevo jefe de Estado de Colombia.

De la Espriella ha perfilado a Estados Unidos como uno de los países más importantes en materia internacional y se ha encargado de reforzar la cooperación entre ambas naciones. Bogotá y Washington se distanciaron durante la administración del presidente Gustavo Petro, pero el nuevo mandatario tiene como uno de sus pilares la buena relación con el gigante norteamericano.

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Este diálogo se dio desde la 2:00 p. m. de este martes, una hora después de que Rubio llegase a Barranquilla. Después de esos encuentros, se firmaron unos memorandos de entendimiento en materia nuclear y de tierras raras. Este encuentro se tituló “Diálogo para la Prosperidad Bilateral” y se concentró, entre otras cosas, en inversiones directas desde el sector privado para temas energéticos, logísticos y de infraestructura de transporte en Colombia. Eso sí, sin dejar de hablar de ejes clave en materia de seguridad fronteriza y de migración.

“Me alegro mucho estar de nuevo en Colombia. Vine la última vez como senador. Creo que hasta cierto punto eso enseña la distancia que se había creado en nuestros gobiernos y eso no es natural. Los enlaces entre EE.UU. y Colombia son difíciles que se puedan crear en la región. Hablamos mucho de los temas de seguridad y es clave, porque sin seguridad no puede haber prosperidad. Pero las oportunidades que existen entre Colombia y Estados Unidos la seguridad es la base de todo”, dijo Rubio durante las declaraciones conjuntas.

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Y agregó: “La función de cualquier gobierno es la seguridad de un pueblo. Encima de eso se puede construir la prosperidad que es muy importante para avanzar y las oportunidades que existen para Colombia en el nivel económico son increíbles”.

Además, el enviado por Trump lanzó pullas al expresidente Gustavo Petro, cuando dijo que “tenemos mucho que hacer porque desafortunadamente este gobierno ha heredado una serie de desastres y malas decisiones. Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso”.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que “hoy Barranquilla ha sido escenario de una conversación estratégica para el presente y futuro de Colombia, para nuestra relación con los Estados Unidos. Recibir al Secretario de Estado, Marco Rubio, tiene un significado especial. Barranquilla ha sido históricamente la ventana de oro al mundo. Representa una convicción absoluta de mi gobierno pues Colombia no se gobierna desde Bogotá, se gobierna desde las regiones. Nos honra con su presencia”.

En ese sentido, y luego de agradecer por las ayudas recibidas tras el terremoto, el jefe de Estado aseguró que “de esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado los acuerdos de Barranquilla alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y para el hemisferio. Reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”.

“Otro de los puntos importantes es la prosperidad compartida. Le he propuesto al señor Secretario consolidar un diálogo bilateral de prosperidad con proyectos concretos, responsable, financiación, cronogramas cuyo trabajo van a continuar nuestros equipos en Washington. Identificamos oportunidades con el señor Secretario de Energía, infraestructura, tecnología, industria, reconstrucción y minerales críticos, como el acuerdo que se acaba de suscribir”, sostuvo el presidente.

En materia de seguridad, uno de los puntos más importantes de la jornada, De la Espriella manifestó su intención de que el país se consolide como “el principal socio de seguridad hemisférica con los Estados Unidos”.

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“Por eso le hemos propuesto al gobierno y hoy se lo volví a proponer al señor Secretario, el plan patriota siglo XXI para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales, mantenimiento y operatividad. Colombia pondrá recursos propios y esperamos construir conjuntamente capacidades para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas pero necesitamos el apoyo, la inyección de los Estados Unidos”, puntualizó el presidente.

Sobre el mismo tema, pero en relación con la lucha contra el narcotráfico, el jefe de Estado dijo: “Vamos a empezar a fumigar, vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas, vamos por los lavadores de activos, por sus patrimonios criminales y por esas redes internacionales que constituyen un gran peligro no solamente para el hemisferio, sino también para la humanidad”. Y agregó: “Colombia está dispuesta a asumir metas anuales, indicadores verificables y compromisos concretos”.

Respecto al Escudo de las Américas, el presidente aseguró que Colombia ya entró en operación y que desde el Ejecutivo se van a tomar todas las acciones necesarias para “atacar el crimen organizado y por darle a esos delincuentes el lugar que se merecen que es una cárcel o una tumba”.

Por otro lado, durante la cita se mencionó la situación de Venezuela y se aseguró que “todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía. Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”.

“A partir de hoy nuestros equipos comienzan a trabajar para convertir esos anhelos, esos sueños, esos proyectos en realidades. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios bendiga a Colombia”, finalizó De a Espriella.

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