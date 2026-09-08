Trump proveerá “todo” para apoyar a Colombia en lucha contra narcos: Rubio en Barranquilla

El presidente Abelardo de la Espriella en su encuentro con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio en Barranquilla. Foto: Joel_Gonzalez

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El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó la disposición del gobierno de Donald Trump de dotar de capacidades a Colombia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Así lo aseguró el alto funcionario de la Casa Blanca en respuesta a El Espectador señalando que “el presidente Trump está dispuesto a proveer todo lo que es posible para ayudar a Colombia a enfrentarse a esta amenaza”.

Luego de su encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, Rubio manifestó que parte de los acuerdos suscritos entre los dos gobiernos en la cita de este martes en Barranquilla está en capacidades operativas en materia de seguridad y que fueron solicitadas públicamente por el mandatario colombiano.

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En efecto, Rubio resaltó que “el presidente (De la Espriella) habló abierta y públicamente sobre diferentes cosas: compras militares que quiera hacer, sistema de radares, sistema de inteligencia, todo lo demás que es necesario. Y nosotros estamos dispuestos y abiertos a cooperar en ese espacio. Así que el Departamento de Guerra está trabajando muy acerca con el nuevo gobierno sobre exactamente qué están pidiendo y cómo se puede proveer”.

Bajo ese mismo contexto, Rubio dijo a este diario que “esa relación entre Estados Unidos a nivel de seguridad nunca se suspendió y muchas de las mismas personas siguen ahí. Simplemente no tenían recursos y énfasis en los últimos años. En términos de lo que podemos hacer específicos, eso se trabaja a nivel del Departamento de Defensa, el Departamento de Guerra nuestro, con las autoridades colombianas”.

De hecho, el Secretario de Estado remarcó que las relaciones con Colombia “son las más fuertes del hemisferio”, aunque hizo hincapié en los roces que surgieron durante el mandato de Gustavo Petro. Acto seguido también habló posibles operaciones conjuntas en la frontea colombo-venezolana, pues es allí un foco al que el presidente De la Espriella ha puesto especial atención por la concurrencia tanto del ELN como de estructuras de las disidencias de las Farc.

“Eso tiene que discutirse y se ha discutido en el pasado”, aseguró Rubio al ser consultado sobre posibles bombardeos en esa región. “Eso sin duda va a ser clave en el mejoramiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia porque eso es una amenaza directa a Colombia. Imagínense usted si hay una banda criminal operando de un territorio al otro lado de una frontera, entran a su país, cometen delitos, asesinatos, ataques y después regresan y se esconden en otro país. Eso no es sostenible”, agregó Rubio.

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En ese mismo apartado agregó que “obviamente lo queremos hacer de manera de cooperación y eso se ha discutido y se seguirá discutiendo no solamente con las autoridades interinas que existen hoy en Venezuela, pero también será parte de una discusión con un futuro gobierno democrático dentro de Venezuela también porque esto va a tomar un tiempo resolverlo”.

Por otro lado, el Secretario de Estado también se refirió desde Barranquilla de la descertificación de Colombia en la política antidrogas. Allí indicó que ven disposición en la administración de De la Espriella para combatir el narcotráfico, quien además dijo que habrá fumigación. “La nueva determinación tiene que ser el año que viene. Pero obviamente, la cooperación es muy distinta. Y creo que eso lo va a reflejar la decisión”, dijo Rubio.

Allí mismo dijo que la instalación de bases militares en territorio colombiano es un tema de especial atención, pero que debe ser evaluado por el país. “Este es territorio soberano colombiano. Nosotros no podemos abrir una base militar. Hay que invitarlos a hacerlo, hay que estudiar a ver si eso es factible; en muchos casos, esas bases son bases que tenemos en común, como tenemos en otras partes del mundo (...) . Y obviamente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos tiene que estudiar también si es factible, cuál sería el costo y todo lo demás”.

Eso sí, Rubio fue enfático al remarcar: “Lo que no hay duda ninguna es que los Estados Unidos van a cooperar con el gobierno colombiano en todo lo necesario para enfrentarnos a esta amenaza regional. No simplemente en Colombia, es una amenaza regional que afecta a muchos países de la región e incluso afecta a los Estados Unidos también.

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En el apartado económico, Rubio dejó claro que se está trabajando una salida para la reducción y/o eliminación de los aranceles del 12,5 % a productos exportados por Colombia -y otros países- que se impuso desde el pasado mes de julio. “En eso estamos trabajando. Obviamente eso parte de un proceso legal no aplicado específicamente a Colombia, es a todos los países del mundo”, dijo.

“Pero deseamos dar comienzo a las negociaciones activas andando en este momento y esperamos que vamos a tener un resultado muy positivo para Estados Unidos y para Colombia también”, indicó Rubio a su salida del encuentro con De la Espriella en Barranquilla.

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