Congreso busca esquivar consulta popular y habla de llegar a consensos con Petro

El tema más hablado en el Congreso en estas últimas horas ha sido la consulta popular y las 12 preguntas que conforman el mecanismo, las cuales se dieron a conocer este martes en medio de una rueda de prensa que lideraron los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino.

Mientras el oficialismo se prepara para la radicación de la consulta en el Sendo, varios legisladores de otras corrientes hablan de preguntas obvias y de la intención del presidente Gustavo Petro de hacer campaña para su proyecto. Llaman al consenso y a buscar otros caminos que no le cuesten una alta suma de dinero al país.

Lea: Gobierno le notificó al Congreso que apuesta todo por las 12 preguntas de su consulta.

Una de las respuestas esperadas fue la del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien ya le ha hecho una fuerte oposición a otros proyectos del Gobierno y tiene toda una pelea cantada con el presidente Petro por el hundimiento de la ley de financiamiento en diciembre del año anterior. Dijo que la consulta es un gasto de dinero innecesario y que en su lugar lo mejor era llegar a acuerdos entre Legislativo y Ejecutivo.

“¿Por qué nos vamos a gastar y desgastar en una consulta que vale $700 mil millones, cuando podemos consensuar los proyectos laborales que han llegado al Congreso y que saldrían a cero pesos para los colombianos?“, dijo Cepeda.

Sin embargo, el mismo mandatario Petro le respondió que desde su dirección en el Senado no habría buscado el consenso: “Tenía dos años para consensuar, lo pedí de la manera mas amable, y llegó a la Presidencia del Senado a burlarse del Gobierno, y a sabotear todas las reformas sociales en beneficio del pueblo colombiano”.

Tenía dos años para concensuar, lo pedí de la manera mas amable, y llegó a la presidencia del senado a burlarse del gobierno, y a sabotear todas las reformas sociales en beneficio del pueblo colombiano. https://t.co/qRTqNqSa81 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2025

Desde el Pacto Histórico se vieron comentarios similares contra Cepeda, quien se mantiene en que habría sido el Gobierno el que no se abrió a los acuerdos.

De otro lado, aún hay incertidumbre frente a las preguntas que dieron a conocer Benedetti y Sanguino, pues estas no han sido radicadas formalmente ante la mesa directiva del Senado, que es la corporación que deberá darle discusión al asunto y definir si el país debe o no entrar en modo consulta. La Casa de Nariño se prepara para dar este paso el 1 de mayo en medio de movilizaciones y actos simbólicos.

🇨🇴 El #GobiernoDelCambio presentó las 12 preguntas que forman el corazón de la #ReformaLaboralYa y que serán sometidas a #ConsultaPopular.



El presidente @petrogustavo las radicará oficialmente el 1 de mayo como homenaje al Día del Trabajo, para que sean las y los ciudadanos… pic.twitter.com/LMGG95RCdi — MinTrabajo (@MintrabajoCol) April 22, 2025

“Hasta que no vea lo que radican el 1 de mayo no creo. Las preguntas obviamente están redactadas para que todos digamos sí porque son buenos deseos, pero creo que esto es un ensayo, hasta que no se radiquen las preguntan no son las que se van a discutir en el Congreso”, señaló la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano.

Desde la misma colectividad, la representante Katherine Miranda aseguró que el jefe de Estado buscaría realmente hacer campaña político para la reelección de su proyecto de izquierda en 2026.

“La consulta es populista, mentirosa. Quiere hacer campaña con nuestros impuestos, se inventaron un show de una página web, pero se hicieron acuerdos burocráticos con los sindicatos”, dijo.

Por su parte, el senador opositor Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) dijo que el cuestionario incluye obviedades que ya hacen parte de la normativa vigente: "¿O no existen ya los contratos laborales para empleadas domésticas y conductores? ¿No está suficientemente reglamentada la jornada de ocho (8) horas? Cabe recalcar, que si el Ejecutivo quiere dar ejemplo luchando contra la tercerización, no se entiende por qué subsisten tantos contratos por prestación de servicios en el sector público".

Ninguno de los que se oponen a la Consulta Popular, llámese políticos o dirigentes gremiales, estuvieron en contra del referendo de Uribe, el plebiscito de Santos, o la consulta de Claudia López.



No quieren que el pueblo decida sobre sus garantías laborales. Ir en contra de la… — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 22, 2025

