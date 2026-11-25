Este miércoles 25 de noviembre, el Congreso conmemoró los 100 años de la edificación del edificio del Capitolio Nacional que culminó sus obras en 1926 tras 78 noviembres en construcción. El evento fue encabezado por el procurador Gregoria Eljach, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil. En el encuentro se develó una placa conmemorativa e iniciaron con una exposición fotográfica que refleja momentos icónicos de estos 100 años de historia, y que estará abierta durante los próximos tres meses.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, en medio de su intervención señaló que las instituciones "no pertenecen a un gobierno, a un partido ni a una generación. Pertenecen a Colombia y deben permanecer al servicio de todos los compatriotas", aseguró que hace 100 años, Colombia terminó de construir la casa del Congreso, sin embargo "hoy tenemos una tarea más grande: seguir construyendo la democracia que merece nuestro país".

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Se refirió a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues cree que "debemos recordar que conquistar derechos también nos impone la responsabilidad de protegerlos. No puede haber una democracia plena mientras una sola mujer sea víctima de violencia". Añadió que la primera congresistas llegó en 1958 y ahora cuentan con más de 80 en el Congreso.

Durante el evento fueron invitados varios jefes del Congreso en los últimos años.

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