El Congreso de la República se prepara para regresar en medio de la campaña presidencial

Debate en la plenaria del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El próximo lunes 16 de marzo se retomarán las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Tras las votaciones del 8 de marzo, que definieron la nueva conformación del Capitolio, los actuales congresistas sesionarán para terminar este cuatrienio, que va hasta el próximo 20 de julio. Así las cosas, durante los próximos meses, senadores y representantes a la Cámara intentarán debatir varios proyectos de ley que están pendientes, así como llevar a cabo debates de control político contra funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

En todas las bancadas reconocen que el reto será encontrar los espacios para debatir en medio de una contienda electoral, ya que todos los partidos y figuras políticas estarán concentrados en el pulso por la Casa de Nariño. Las dos fuerzas con más peso en el Legislativo, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, están metidas de lleno en las aspiraciones presidenciales de Iván Cepeda y Paloma Valencia, respectivamente.

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Por otra parte, los partidos tradicionales que no tienen un candidato propio utilizarán las próximas semanas para entablar conversaciones y alianzas con los diferentes aspirantes. En este contexto, muchos se preguntan si habrá voluntad política para sacar adelante proyectos que durante más de tres años no han hecho parte de la agenda central de los legisladores. Por otra parte, varios reconocen que, por estos días de elección, puede ser impopular respaldar ciertas iniciativas.

De la agenda del Gobierno hay varios temas pendientes, como la aprobación final de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria o el debate del proyecto que le devuelve la vida al Ministerio de la Igualdad. Asimismo, en el tintero está la apelación de la reforma a la salud, que ha generado fuertes debates y que, para muchos, fue la propuesta que desgastó el capital político y la gobernabilidad del petrismo.

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Entre los proyectos pendientes también está la ley de competencias, que es la columna vertebral de la reforma constitucional al sistema de transferencias de recursos a las regiones. Varios alcaldes y gobernadores seguirán con lupa el desarrollo de esta discusión en plenaria y comisiones; sin embargo, en algunos partidos no creen posible tener una ley definida antes del próximo 20 de junio, el día en que terminan las sesiones ordinarias.

Los debates de control político, como ya se mencionó, estarán a la orden del día. De hecho, en medio del receso legislativo tomó fuerza el llamado a rendir cuentas del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien para la oposición debe asistir al Capitolio a explicar el estado actual del sistema de salud; esto debido a las denuncias por mal servicio, la escasez de medicamentos e incluso por las declaraciones contra pacientes por parte del ministro y del mismo presidente Petro.

Lo cierto es que este lunes regresará el Congreso en medio de las cuentas políticas de todos los partidos y candidatos que quieren llegar a la Presidencia para suceder a Gustavo Petro. Así mismo, la labor legislativa se retomará en medio de la transición a un nuevo Congreso, que tendrá como mayoría al Pacto Histórico, la fuerza del presidente Gustavo Petro, pero que no tiene garantizadas todas las curules necesarias para sacar adelante los proyectos. Los mismos legisladores electos reconocen que los próximos cuatro años serán tensos y que la suerte de muchos proyectos dependerá de las negociaciones que hagan el oficialismo o la oposición con los partidos tradicionales.

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