Se enciende debate por posible participación en política de Petro: esto responde él

El presidente Gustavo Petro es cuestionado por posible participación en política. Foto: Juan Diego Cano

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Figuras de diversas orillas políticas están cuestionando al presidente Gustavo Petro por lo que consideran son mensajes que configuran participación indebida en política, justo después de las elecciones del 8 de marzo y en medio de la definición de las candidaturas presidenciales para la primera vuelta. Pese a los cuestionamientos, el mandatario defendió sus palabras y lanzó varios mensajes al respecto en su cuenta de X.

Uno de los pronunciamientos que levantó ampolla en diferentes sectores fue el que dirigió, sin mencionarlo, contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. “Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro (...) aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, dijo el presidente.

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Varios criticaron a Petro señalando que el mensaje no solo implicaría participación en política, sino incluso que sería homofóbico. De hecho, el propio Oviedo le respondió. “Presidente Gustavo Petro, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”, dijo.

Presidente @petrogustavo, periodicazo.



Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas.



En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario. https://t.co/6rBORT9DZh — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) March 13, 2026

Otros partidos y políticos de oposición cargaron contra el jefe de Estado. “¿Y la dignidad presidencial con Gustavo Petro dónde queda? Interviene abiertamente en política y entra en agravios contra los participantes en las elecciones. ¿Procuraduría General de la Nación, y las garantías?”, señaló Cambio Radical en sus redes sociales.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que Petro no está respetando las disposiciones constitucionales. “¡Qué mal posar de árbitro mientras se juega para un solo equipo! Entonces, ¿los mandatarios regionales y locales también podemos hacer política abierta y pública por nuestr@s candidat@s de preferencia como lo hace usted, todos los días, sin ningún pudor o respeto?”, cuestionó el mandatario regional.

¡Qué mal posar de árbitro mientras se juega para un solo equipo!



Entonces, ¿los mandatarios regionales y locales también podemos hacer política abierta y pública por nuestr@s candidat@s de preferencia como lo hace Usted, todos los días, sin ningún pudor o respeto?



Si las reglas… https://t.co/Pv6rw5901Z — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 13, 2026

“Primero: esto es participación en campaña política. Y segundo: qué necesidad de decir ‘plumas y lentejuelas’ en contraste con ‘la familia, los hijos y el prójimo’. Esa frase pareciera salida de las trincheras de De La Espriella… pero no, es del presidente ‘progresista’ en ejercicio. Qué vergüenza. Hay que rechazar la homofobia venga de donde venga”, aseguró la representante a la Cámara Carolina Giraldo, de la Alianza Verde.

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En respuesta a esas críticas, el presidente defendió sus declaraciones: “Aristóteles decía que lo que diferencia al ser humano del animal es la Política, Política con P mayúscula es la discusión de los asuntos del común, de lo público. Lo que hacemos los presidentes todos los días es hacer Política con P mayúscula”.

A todo esto se suma el choque entre Petro y la Procuraduría por las menciones del mandatario sobre un presunto fraude electoral. El ente solicitó que se emita una medida cautelar para que se ordene a Petro no realizar esas declaraciones. “Por objeción de conciencia y por mi libertad propia no me dejó censurar de nadie. El derecho a expresar el pensamiento es fundamental, si el presidente no defiende su derecho, se arrincona a toda la libertad en Colombia”, contestó el presidente.

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