Registraduría apartó a funcionaria por posible participación en política

Registraduría apartó del cargo a funcionaria por posible participación en política. Foto: Archivo Particular

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La Registraduría Nacional respondió este viernes a la polémica que se desató en redes sociales por cuenta de un video en el que se observa a una funcionaria de la entidad que estaría participando en política. En la grabación, difundida por varios políticos y seguidores del oficialismo, aparece la mujer celebrando la inscripción de Paloma Valencia a la primera vuelta y apareciendo en cámara junto a figuras como el expresidente Álvaro Uribe.

Tras una oleada de comentarios en contra del hecho, la entidad que maneja Hernán Penagos se pronunció en un comunicado a la opinión pública. La primera medida, según se informó, fue apartar del cargo a la funcionaria, que estaba vinculada bajo la modalidad de supernumeraria.

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“Frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos”, señaló la entidad.

¡Ay dios!, ahí no más van como 50.0000 hectáreas de tierra juntas en dos personas de este video y sin producir una mata de yuca y así quieren volver a gobernar a Colombia. pic.twitter.com/4s0s5KoHvJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

En el comunicado también se señala que el video circula en las redes sociales y que fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario, esto con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes. Así mismo, la entidad recordó las advertencias a sus funcionarios sobre la participación en política.

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“De manera permanente, la Registraduría Nacional, a través de su Oficina de Control Disciplinario, ha advertido a sus funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la Registraduría aclaró que este tipo de conductas implica graves faltas disciplinarias y que incluso se podría incurrir en el delito de intervención en política consagrado en el Código Penal.

“A través de los canales de comunicación interna, la entidad ha realizado de forma constante un llamado a sus funcionarios para que se abstengan de participar, bajo cualquier modalidad, en actividades de carácter político. La Registraduría Nacional reitera este llamado y reafirma su compromiso con la integridad, transparencia y neutralidad del proceso electoral”, concluye la entidad en la comunicación.

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