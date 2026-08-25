Congreso ya definió los integrantes de la Comisión de Crédito Público, ¿quiénes son?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ya se reunió con las comisiones económicas del Congreso. Foto: Archivo Particular

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Ya quedaron definidos los seis congresistas que integrarán la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso. La célula legislativa se encarga de hacer informes sobre las operaciones de crédito externo del Gobierno y, en esa vía, recomendar los “correctivos” en caso de que el Ejecutivo sobrepase su capacidad para atender la deuda externa.

Se trata de una sala clave, elegida por las Comisiones Terceras. En el Senado, quedaron Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático), Álex Yirley Vargas (Partido Liberal) y David Racero (Pacto Histórico). En la Cámara de Representantes, María Camila Salas (Partido Conservador), Héctor Chaparro (Partido Liberal) y Santiago Castro (Centro Democrático).

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Todos ellos estarán a cargo de la veeduría de las operaciones de crédito público externo que coordine el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Por allí pasan, por ejemplo, los proyectos para “obtener recursos para la financiación de planes de desarrollo económico y de mejoramiento social y para contribuir al equilibrio de la balanza de pagos”, así como cuando “los correctivos que deban asumirse cuando a juicio de la Comisión el Gobierno esté comprometiendo la capacidad del país para atender el servicio o la deuda exterior más allá de límites razonables”.

En la administración de Gustavo Petro, congresistas que hicieron parte de esta célula legislativa terminaron salpicados en el escándalo del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Entre ellos, Karen Astrith Manrique Olarte (curules de paz), Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya (ambos del Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Liliana Esther Bitar Castilla y Wadith Alberto Manzur (los dos del Partido Conservador).

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¿Cómo funciona la sala? En reuniones a puerta cerrada que cuentan con la participación del mismo ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Incluso, el Gobierno puede citar a la comisión, así el Congreso esté en receso, con el objetivo de informarla de los movimientos que planee realizar.

Por ejemplo, hace algunas semanas, Gómez anunció que citaría a la Comisión de Crédito Público para ampliar la línea de crédito con el Banco Mundial con miras a tener mayores recursos para atender la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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