Presidente De la Espriella volvió a publicar su declaración de renta con “correcciones”

El presidente Abelardo de la Espriella reporta cuentas en Colombia, Estados Unidos e Italia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) subió, por segunda vez, la declaración de renta del presidente Abelardo de la Espriella. En esta ocasión, se detalla que sus ingresos y rentas en el año gravable 2025 representaron COP 546 millones (546′110.936) y también se corrigió el aparte de información sobre cónyuges para incluir a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Con este nuevo documento también se añaden otros detalles. De ese monto total, COP 30’000.000 corresponden a honorarios, mientras que COP 516.110.936 son de “otros ingresos y rentas”.

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Además, reporta que es titular de siete cuentas bancarias: dos en Colombia, con saldos de COP 45 millones y COP 49 millones; dos en Estados Unidos, de COP 16 millones y COP 159 millones; y tres en Italia, de COP 28 millones, COP 6 millones y COP 9 millones. Incluso, anota cuatro bienes patrimoniales: tres en Colombia, de los cuales dos son inversiones (de COP 8,2 mil millones y COP 1,4 mil millones) y uno es activo fijo (de COP 9,8 mil millones); y otro de inversión en Estados Unidos, de COP 913 millones).

En sus acreencias y obligaciones reporta un préstamo hipotecario de COP 2,5 mil millones y dos préstamos, de COP 968 millones y COP 94 millones. Aunque declara que no tiene participación en juntas, consejos o directos, así reporta que tiene participación en corporaciones, sociedades y asociaciones. Específicamente, en Consenza S. A. S. en calidad de accionista. Se trata de una empresa con sede en Cali (Valle del Cauca), con experiencia en construcción.

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Eso sí, la declaración incluye un documento en el que Alfonso Soler Castelblanco, el contador designado para la campaña presidencial de Defensores de la Patria, subraya que “durante la Campaña a la Presidencia de la Republica en primera y segunda vuelta no se recibieron aportes a título de recursos propios en dinero ni en especie del entonces candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero”.

La declaración presentada antes de esta contenía datos diferentes. En ese documento, el reporte era de COP 10 mil millones en ingresos, sin ningún bien patrimonial ni cónyuge. Además, no incluía cuentas bancarias y los pasivos solo llegaban a los COP 102 millones.

La Presidencia aseguró que estos fuero “errores humanos en el diligenciamiento y cargue de la información en el SIGEP II, y no de información falsa, falta de soportes o intención alguna de ocultar información por parte del presidente”. De acuerdo con un comunicado, “durante el proceso administrativo de cargue de la hoja de vida, la persona encargada de ingresar la información al sistema realizó un registro incompleto de algunos datos. Adicionalmente, al diligenciar el apartado correspondiente a la información del cónyuge, se marcó por error una casilla que no correspondía, lo que generó una inconsistencia adicional en la información que posteriormente quedó visible en la plataforma”.

Aquí puede leer la declaración completa:

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