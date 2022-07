Congreso en pleno acepta la renuncia de Jaime Lacouture

Jaime Lacouture se desempeñó como magistrado del CNE en los últimos cuatro años. / CNE

En sesión extemporánea, el Congreso en pleno aceptó la renuncia de Jaime Luis Lacouture, quien hasta hoy se desempeñó como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este trámite debió surtirse ayer, 20 de julio, en la posesión e instalación, pero por desorden se levantó el Congreso en pleno.

Hasta que no hubiese presidente del Congreso electo por el Senado, no se podía convocar de nuevo a ambas corporaciones, por lo que Roy Barreras, una vez asumió el cargo, convocó para este jueves, a las 8:00 a.m., el Congreso en pleno.

Un trámite que debió de ser ágil terminó demorándose casi dos horas por la cantidad de impedimentos que presentaron algunos, quienes consideraban tener conflicto de intereses en tanto Lacouture hizo parte de las decisiones sobre reclamaciones de curules reconocidas por el tribunal electoral.

El presidente del Congreso pidió a los senadores y representantes que radicaron impedimento dejarlo como constante, pues “cada vez que ustedes tomen una decisión legislativa, si eligen una persona que a futuro puede beneficiarlos de alguna manera deben de declararse impedidos. La renuncia es absolutamente lo contrario, es dejar de ser y al dejar de ser pues se deja de hacer”.

Eso sí, Barreras dijo que el debate sobre los conflictos de intereses debe darse en la elección de Mesa Directiva de Cámara, donde Lacouture aspira a ser secretario general de la corporación y reemplazar a Jorge Mantilla.

Incluso con la explicación del presidente del Senado, los congresistas persistieron en sus impedimentos que fueron votados y negados por las mayorías. Terminado este trámite, Barreras levantó el Congreso en pleno y citó al Senado el próximo martes, 26 de julio, a las 8:00 a.m.

La elección de Lacouture como futuro secretario de la Cámara genera dudas. Hay quienes dicen que Lacouture, al haber participado en las decisiones de la Sala Plena sobre las curules de los actuales congresistas, incluidos los representantes que lo elegirían, estaría impedido.

Igualmente, el riesgo es que los representantes no declaren impedimento por conflicto de intereses y voten por él. Eso abriría espacio a recusaciones. Una vez levanto el Congreso en pleno, la Cámara de Representantes comenzó la plenaria para elegir su Mesa Directiva y la discusión sobre el nombramiento de Lacouture estará en el centro de la controversia.