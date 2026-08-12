Congreso en pleno eligió a Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor con 269 votos

Jorge Eliécer Laverde fue elegido como contralor para el periodo 2026-2030. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La elección para el nuevo contralor General de la República transcurrió sin mayor novedad en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. El abogado constitucionalista Jorge Eliécer Laverde será el nuevo veedor de las finanzas públicas del país luego de recibir 269 votos del pleno del Congreso en la jornada de este miércoles 12 de agosto.

En su discurso aseguró que no impondrá una “persecución política” e iniciará por una “austeridad real” en el ente de control. Además, señaló que implementará la inteligencia artificial para “anticiparse a la corrupción”. Planteó que su jefatura se concentrará en poner en el centro de cada auditoría la dignidad del ciudadano, en la soberanía del control fiscal y la internacionalización de la veeduría.

Le recomendamos: Estos son los últimos nombramientos realizados por el gobierno de Abelardo de la Espriella

Su elección parecía casi un hecho 24 horas antes de la votación. Quien hasta la fecha ejercía como secretario en la Comisión Sexta del Senado, recibió la bendición de todos los partidos políticos en su aspiración por este alto cargo. Y es que tras una serie de reuniones y acuerdos de varias semanas, todos los sectores se alinearon para declararlo como el sucesor de Carlos Hernán Rodríguez en este órgano de control.

Este apoyo a Laverde venía candidato desde el jueves, pero solo oficializó a través de una carta firmada por el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U donde anunciaron su apoyo a Laverde. De acuerdo con la misiva, ese candidato “reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de los asuntos públicos”.

Lea también: Así están los apoyos partidistas para la elección de contralor: Pacto Histórico ya decidió

A este bloque se sumaron el partido ASI, la Alianza Verde y la mayoría de los representantes a la Cámara de las curules de paz. Y este miércoles, apenas minutos antes del inicio de la sesión de elección, el Pacto Histórico, mayor fuerza de oposición, confirmó que también votará por Laverde, con lo cual parece el ganador indiscutido.

Laverde ha construido una larga trayectoria en los pasillos del Legislativo, pues durante los últimos 12 años se ha codeado con todos los sectores desde su posición como secretario. Él se ha descrito en esa función como un “asistente técnico” en un recinto que se encarga, entre otros, de temas relacionados con transporte, infraestructura, tecnologías o cultura.

El nuevo contralor es abogado de profesión, con numerosos estudios posteriores que le avalan para ocupar este cargo. Es doctor en derecho y especialista en administración de la salud, alto gobierno, gestión y planificación territorial, derecho constitucional, gerencia de finanzas, gerencia empresarial; máster en gobierno del territorio y gestión pública y administración de negocios.

¿Cómo llega a este cargo?

Con una hoja de vida robusta, que en el Congreso se leyó como la más completa, superó los primeros filtros y quedó tercero en las pruebas de conocimiento. En ese proceso, ocupó el tercer lugar con un puntaje de 82,89, y fue superado por Luis Enrique Abadía (86,74) y Andrés Castro (84,61), quienes ocuparon los primeros puestos. Tras las audiencias con Cámara y Senado, la lista de diez finalistas parecía reducirse a cinco candidaturas, donde picaba en punta Castro junto con el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga.

Sin embargo, con los acercamientos con los partidos, el diálogo de bancadas y la falta de un guiño concreto por parte del presidente Abelardo de la Espriella o de su ministro del Interior, Rodrigo Lara, el nombre de Jorge Eliécer Laverde fue ganando terreno. Asimismo, algunas voces en el Capitolio también aluden a una cercanía del nuevo contralor con el procurador General, Gregorio Eljach.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.