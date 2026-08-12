Estos son los últimos nombramientos realizados por el gobierno de Abelardo de la Espriella

El último gobierno que despachó desde San Carlos fue el de Julio César Turbay. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En medio de la emergencia provocada por el terremoto, la Casa de Nariño avanza en la consolidación de los equipos que acompañarán cada cartera. En las últimas 48 horas, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) expidió una cascada de decretos que oficializan los nombres de quienes llevarán las riendas de entidades descentralizadas y cargos estratégicos.

En el plano diplomático, mediante el Decreto 1161 del 10 de agosto, la abogada barranquillera Gina Paola González Grau fue designada como nueva secretaria general de la Cancillería, un cargo fundamental para la administración interna del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, se espera que dentro de poco sea nombrada también Daniela Restrepo como viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, en reemplazo de Mauricio Jaramillo Jassir, quien estuvo en el cargo en el gobierno de Gustavo Petro.

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A través del Decreto 1173, el Ejecutivo oficializó la llegada de Arnaud François Gerard Penent d’Izarn Benavides a la dirección general de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). En esa misma jornada, el abogado Andrés Felipe Velásquez recibió el espaldarazo definitivo para asumir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El sector social y de la salud, el Ejecutivo le entregó la batuta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a María Carolina Restrepo Cañavera, quien deberá timonar una entidad vital para la protección de la primera infancia. Por su parte, la chequera de la salud quedó temporalmente a cargo de Carmen Rocío Rangel Quintero, designada como directora encargada de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

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A este bloque se suma el nombramiento de Sandra Suárez Pérez en la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), oficializado el 10 de agosto mediante el Decreto 1147, lo que le otorga el control de la política de subsidios y transferencias del Estado.

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