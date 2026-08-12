Así están los apoyos partidistas para la elección de contralor: Pacto Histórico ya decidió

Candidato a Contralor General de la Nación, comparece este lunes ante la plenaria de la Cámara para presentar sus propuestas Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En medio de la emergencia nacional por el terremoto del pasado lunes, el Congreso en pleno volverá a sesionar este miércoles para definir uno de los pulsos de poder más esperados. Luego de más de seis meses de proceso, hoy se conocerá el nombre del nuevo contralor general, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez.

Durante las últimas semanas, la balanza de favoritos se inclinó hacia los nombres de Jorge Eliécer Laverde, Andrés Castro y Carlos Mario Zuluaga, pero todo indica que el primero de ellos tomó la delantera. En medio de una carrera en la que el gobierno de Abelardo de la Espriella no apoyó directamente a uno de los aspirantes, las bancadas se decantaron por Laverde, quien fue secretario de la Comisión Sexta del Senado.

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Este jueves, a través de una carta, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U anunciaron su apoyo a Laverde. De acuerdo con la misiva, ese candidato “reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de los asuntos públicos”.

A este bloque se sumaron el partido ASI, la Alianza Verde y la mayoría de representantes a la Cámara de las curules de paz. Y este miércoles, apenas minutos antes del inicio de la sesión de elección, el Pacto Histórico, mayor fuerza de oposición, confirmó que también votará por Laverde, con lo cual parece el ganador indiscutido.

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“Nuestra decisión responde a la necesidad de contar con una Contraloría independiente, transparente y firme en la defensa de los recursos públicos. Esperamos que Jorge Eliécer Laverde Vargas ejerza un control fiscal riguroso, sin distinciones políticas y con plena autonomía frente a cualquier gobierno o sector. Los recursos públicos son de la gente y deben cuidarse con absoluta transparencia”, señalaron desde la bancada de izquierda.

Esta decisión será la primera prueba de fuego de la alianza de derecha que respalda a Abelardo de la Espriella. Integrantes de este sector señalaron que atrás quedaron los malestares por la elección del presidente del Senado. Antes del terremoto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, habló con el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Liberal para hacer un llamado a la unidad en torno a un nombre y para advertir que la administración central no toleraría acuerdos con la oposición.

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