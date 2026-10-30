Así reaccionó el Congreso a la ley de ajuste fiscal: apoyan recortes y cuestionan impuestos

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que la ley de ajuste fiscal es necesaria, pero no debe tocar el bolsillo de los…

El proyecto de Ley de ajuste fiscal planteado por el gobierno de Abelardo de la Espriella empieza a generar ruidos en los pasillos del Capitolio. Desde los partidos de gobierno como el Centro Democrático, han cuestionado varios puntos del articulado, al considerar necesario el recorte estatal, pero cuestionar el aumento en los impuestos; a su vez, desde la oposición se fueron de frente contra todo el texto.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que la ley de ajuste fiscal es necesaria, pero no debe tocar el bolsillo de los colombianos. “Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”, dijo. Además, el congresista del Centro Democrático también indicó que “el recorte del Estado es necesario y hay que hacerlo. Hay que reducir costos del Estado y esa es la vía. Hay mucha duplicidad de funciones, cargos que no se necesitan y todo eso hay que reducirlo”.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que la ley de ajuste fiscal es necesaria, pero no debe tocar el bolsillo de los colombianos. "Los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe", dijo.



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En la misma línea fue el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien aseguró que desde su colectividad se cree en un “Estado pequeño, austero, limitado y con bajos impuestos”, por lo que los colombianos esperan desde esa bancada “una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos. Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos colombianos que un peso de más impuestos en manos del Estado”.

La senadora de ese mismo partido María Clara Posada agregó que no apoyará el aumento de los impuestos, aunque celebra la reducción estatal: “No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad. Celebro los beneficios a la inversión que trae la Ley de Rescate Fiscal, así como la reducción del 20% en el gasto de nómina, 50% en contratistas, la reducción progresiva a la renta corporativa del 35% al 31% y el recorte de eventos, pauta oficial y gastos no esenciales”.

No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad.



Celebro los beneficios a la inversión que trae la Ley de Rescate Fiscal, así como la reducción del 20% en el gasto de nómina, 50% en contratistas,… — Maria Clara Posada (@MaclaPosada) October 30, 2026

Por otro lado, desde la oposición se fueron de frente contra la propuesta. El senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) cuestionó el artículo 7, que busca darle facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella para “suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos”, pues señala que el Gobierno “está proponiendo que le den facultades para dejar a 700.000 personas sin empleo en Colombia. Acaba de radicar este proyecto donde espera privatizar al Estado, enajenar y vender las pocas joyas de la corona que han dejado”.

Una tesis que también mantiene el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), quien cree que esta propuesta busca “bajar impuestos a los grandes ricos y más impuestos a los pobres y la clase media” al bajar la renta corporativa del 35% al 31%, al “suavizar el impuesto al patrimonio y se acaba en 2030. Mientras que para las personas naturales se crea un nuevo tramo de impuestos del 9 %, pues toda persona que gane más de COP 4 millones debe comenzar a pagar renta anual”.

Abelardo de la Espriella pretende bajar impuestos a los grandes ricos y quiere poner a pagar más impuestos a los pobres y la clase media pic.twitter.com/nCLQHvlwka — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) October 30, 2026

El senador David Racero, quien hace parte de las comisiones económicas del Congreso, catalogó la ley de ajuste fiscal como “peor que la reforma tributaria de Carrasquilla. Por menos, se originó el estallido social. Así que no provoquen al pueblo”. El congresista considera que el articulado busca “repetir la fórmula fallida de Duque y su ministro de entonces, Carrasquilla: ponerle IVA del 19% a los alimentos”, debido a que el artículo 42° saca 107 productos de la lista de productos excluidos de IVA y no aparece en otro artículo de exentos o tarifa del 5 %, es decir, pasan a pagar la tarifa plena del 19 % , entre ellos los alimentos como verduras y frutas frescas, materias primas químicas para plaguicidas, fertilizantes y medicamentos.

De La Espriella quiere repetir la fórmula fallida de Duque y su ministro de entonces Carrasquilla: ponerle IVA del 19% a los alimentos, a la CANASTA FAMILIAR.



El artículo 42° del PL de Ajuste Fiscal que acaban de presentar saca 107 productos de la lista de productos EXCLUIDOS… pic.twitter.com/DIMZ6WFp3n — David Racero (@DavidRacero) October 29, 2026

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