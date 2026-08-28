Congreso Nacional de Marketing Político reúne a estrategas para hablar de campañas y poder

Antonio Sola y Ángel Beccassino están entre los expertos internacionales que fueron invitados. Foto: El Espectador

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Un grupo de estrategas políticos y expertos internacionales se reunirá en Bogotá entre el 4 y 5 de septiembre para hablar sobre cómo están cambiando las campañas, el poder y la comunicación política. Allí se hablarán temas de inteligencia artificial, redes sociales y movilización ciudadana.

Se trata del Congreso Nacional de Marketing Político, que tendrá lugar en esas fechas en Teatro México de Bogotá. Se reunirán consultores y especialistas de España, Argentina, México, Venezuela, Perú y Colombia, entre otros, para discutir cómo se ganan las elecciones y cómo está cambiando la manera de construir liderazgo, persuadir ciudadanos y ejercer el poder en la era digital.

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Estarán presentes Antonio Sola (España), reconocido como el “creador de presidentes” y referente global en consultoría política; Ángel Beccassino (Argentina), estratega que ha acompañado a líderes como Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Evo Morales; Yago de Marta (España), considerado uno de los mejores media trainers del mundo y formador de líderes como Nayib Bukele y Luis Abinader; y Carlos Fara (Argentina), con 39 años de experiencia y más de 200 campañas en América Latina.

Desde Colombia, están Martha Hernández, directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y una de las consultoras más influyentes de Iberoamérica; José Guinand, estratega político, fundador del CNMP y desarrollador de software electoral; y Arley Bastidas-Bilbao, estratega político, presidente de la Asociación Nacional de Consultores Políticos-ASOCOPOL- y referente internacional en neurocampañas.

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En la agenda hay varios temas que transforman la disputa electoral: inteligencia artificial, big data y automatización, así como estrategia digital, nuevas narrativas, comunicación de crisis, construcción de imagen y movilización ciudadana para el posicionamiento político.

El encuentro es organizado por la Asociación Nacional de Consultores Políticos – ASOCOPOL y llega a su cuarta edición como un espacio de encuentro de referentes nacionales e internacionales de la comunicación y el marketing político.

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