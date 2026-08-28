De la Espriella anuncia “banco de materiales” y ayudas de COP 1 millón por familia en Cali

El presidente Abelardo de la Espriella visitó Cali (Valle del Cauca). A su lado, la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder. Foto: Ovidio Gonzalez S

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Cali (Valle del Cauca) la activación de un “banco de materiales” destinado a la reconstrucción tras el terremoto y ayudas a las familias afectadas inscritas en la base de datos de damnificados. Según dijo, seguirá visitando la zona para verificar las labores para atender la crisis.

El jefe de Estado aseguró que está aprobado el desembolso de COP 1′050.000 por tres meses, por lo cada familia recibirá, al final de ese tiempo, COP 3′150.000. Ese apoyo económico irá a quienes tengan viviendas “destruidas o inhabitables”, mientras que los que tienen inmuebles que sigan siendo habitables recibirán kits de materiales “para adelantar las reparaciones locativas necesarias”.

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“El dinero llegará directamente a los afectados, aquí no hay intermediarios”, afirmó el mandatario. Agregó que ha dado la instrucción para activar COP 110 mil millones disponibles en el Ministerio de Vivienda para ejecutar 1462 subsidios y atender 741 viviendas rurales.

De acuerdo con De la Espriella, se habilitará un “banco de materiales” con un equipo de profesionales que hará el diagnóstico en cada caso. Eso sí, dejó claro que se tienen que preparar “para otro evento de estos”.

“Cada peso invertido será monitoreado”, reafirmó desde la capital vallecaucana.

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El presidente agregó que hay COP 248.800 millones para siete proyectos en el Valle y pidió a la gobernadora, Dilian Francisca Toro, su apoyo para conseguir la financiación para el resto de las iniciativas pendientes en la región. De la misma forma, agradeció tanto a ella como al alcalde Alejandro Eder por su trabajo en la reconstrucción, a la que se destinarán 120 toneladas de materiales, como aseguró De la Espriella.

En Cali, también recordó que será Juan Manuel Muñoz quien asumirá el puesto de gerente de la reconstrucción del Valle del Cauca. El mandatario lo llamó su “gran amigo” y señaló que previamente iba a cumplir el cargo de embajador en Brasil, tras haberlo acompañado en la campaña presidencial.

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