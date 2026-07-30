Comenzó cuenta regresiva para posesión de De la Espriella: los detalles y los invitados

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionarán como presidente y vicepresidente en Cali este 7 de agosto. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Se inició oficialmente la cuenta regresiva para la posesión de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto. El presidente electo ya recibió el “sí” del Congreso para que el evento ocurra en Cali (Valle del Cauca) y su equipo ya está ultimando los detalles para la organización y el blindaje del acto de transmisión de mando.

Este miércoles, el Senado le dio el visto bueno al traslado del Legislativo a la capital vallecaucana, después de que la Cámara de Representantes hubiera hecho lo propio el día anterior. Según informó el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, se pagarán los tiquetes de ida y vuelta de los legisladores a esa ciudad, pero no se incluirán los gastos de estadía y alimentación, que tendrán que salir del bolsillo de los congresistas.

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De acuerdo con Henríquez, no les ha llegado la invitación formal y ahora queda en manos de la Cancillería y el gobierno electo la definición de los detalles del acto de posesión. Del lado del Legislativo, el área administrativa presentará un informe sobre los avances para la logística del evento.

Precisamente por esa razón, el ministro de Defensa designado, Jorge Mora, se reunió este miércoles con el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Según informó el mandatario regional, con el encuentro se buscó “articular la agenda de seguridad que requiere Cali y el Valle del Cauca”. Después de ese encuentro se definieron algunas medidas de seguridad para el evento, entre ellas, la posibilidad de una ley seca en la ciudad que rija a partir del 6 de agosto y la prohibición del vuelo de drones sobre la zona en la que se realizará la posesión.

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“El trabajo en equipo con el Gobierno nacional empieza desde hoy. Nuestra prioridad es avanzar de manera coordinada para fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de nuestra gente”, dijo en sus redes sociales.

En las últimas horas se confirmó que la posesión será a las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. El recinto fue construido para eventos de gran magnitud y tiene una capacidad para albergar cerca de 2.500 personas. Allí llegarán no solo la mayoría del Congreso —aunque el Pacto Histórico anunció que no estará y convocó para ese día movilizaciones pacíficas—, sino también altos dignatarios de otros países.

¿Quiénes asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella?

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A la fecha, varios mandatarios latinoamericanos han confirmado su asistencia. Entre ellos están los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). El rey Felipe VI de España también dejó claro que hará parte del evento.

Ahora, se está a la expectativa de otras figuras como los jefes de Estado Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y Keiko Fujimori (Perú). Además, sería probable que Marco Rubio, secretario de Estado del Estados Unidos de Donald Trump, esté presente en el evento.

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