Los enfrentamientos diplomáticos de Petro con sus vecinos de la región

Estos son los choques diplomáticos que ha tenido Gustavo Petro en la región. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las tensiones entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario colombiano Gustavo Petro por la imposición de aranceles unilaterales por parte del primero se suman a una serie de tensiones que ha tenido el mandatario colombiano con sus homólogos en la región.

El pasado 21 de enero, el presidente Noboa anunció la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, debido a que él considera que Colombia no ha apoyado su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera que comparten ambos países.

Conozca el contexto: Ecuador lanza aranceles contra Colombia por “falta de apoyo” desde Bogotá

El mandatario ecuatoriano en su red social X, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial, aseguró que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro defendió su política de lucha contra las drogas, al objetar en esa red social que han “incautado más de 200 toneladas de cocaína. En la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire”.

Las tensiones escalaron con la respuesta del Gobierno colombiano, que incluye la imposición de un arancel del 30 % a 20 productos provenientes de Ecuador hacia Colombia; así mismo, anunció la suspensión de transacciones internacionales de electricidad con el vecino país.

En su mandato, el presidente Petro también ha tenido choques diplomáticos con la expresidenta de Perú, Dina Boluarte, desde su posesión como mandataria tras la salida de Pedro Castillo del poder. En un inicio, Petro no reconoció a Boluarte y salió en defensa de Castillo, quien fue detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México en Lima para solicitar asilo tras su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.

Desde entonces se gestó una complicada crisis diplomática con Perú. Al punto que Boluarte retiró a su embajador en Bogotá y Colombia respondió de manera recíproca en marzo de 2023, debido a los comentarios de Gustavo Petro sobre la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano.

Lea también: Financiación, seguridad y pedagogía: las alertas por resolver a 47 días de las urnas

El Congreso peruano también reaccionó en su contra y lo declaró ‘persona non grata’ en ese país tras afirmar que la Policía peruana “marchaba como nazi en contra de su pueblo”.

La relación intentó repararse en febrero de 2025 cuando la excanciller Laura Sarabia se reunió con su homólogo peruano Elmer Schialer. Sin embargo, los diálogos no lograron avanzar, especialmente después del último choque entre Petro y Boluarte en agosto de 2025 por la disputa sobre la titularidad de la isla de Santa Rosa, ubicada en el territorio amazónico. Con la llegada de José Jerí al poder en Perú, las relaciones entre ambos países permanecen estancadas: no se han normalizado, pero tampoco han vuelto a tensarse.

Un poco más al sur, en Argentina, los enfrentamientos han sido constantes desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Todo comenzó un mes después de su posesión —a la que Petro no asistió—, cuando el mandatario argentino lo tildó de “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”. Por su parte, Bogotá respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Puede leer: Ecuador subiría costo de transporte de crudo tras anuncio de Colombia sobre venta de energía

Pese a que la relación se normalizó, ambos tuvieron un enfrentamiento verbal en la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro en noviembre de 2024, según dijo el presidente colombiano en una alocución donde acusó a la comisión argentina de esconder el material. “El tema con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes y poderosos del G20 que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial, ni colombiana”, dijo el jefe de Estado.

En Chile, país vecino de Argentina, también hubo controversia por los comentarios del mandatario colombiano tras la elección de José Antonio Kast en diciembre de 2025. Petro reaccionó en su cuenta de X e indicó que con la llegada de Kast al poder “el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.

El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles.



Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente.



El… https://t.co/hKaSVLgnG9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

La decisión llevó a que el Gobierno chileno entregara una nota de protesta al embajador de Colombia en ese país por lo que consideran comentarios inaceptables del presidente Petro hacia el mandatario electo de Chile.

Otros de los mandatarios con quienes ha tenido roces diplomáticos el mandatario colombiano son Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Ortega (Nicaragua).

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.