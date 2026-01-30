Estas han sido las confrontaciones entre Laura Sarabia y Gustavo Petro en tres años

Laura Sarabia fue canciller del presidente Gustavo Petro por poco más de seis meses. Foto: Presidencia

Tras las últimas tensiones entre el presidente Gustavo Petro y la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, debido a las acusaciones del jefe de Estado sobre presuntas recomendaciones por parte de la embajadora a interventores de salud que fueron apartados de sus cargos, volvieron a salir a la luz las pasadas controversias entre ambos. Estas han sido otras de las confrontaciones que ha tenido el mandatario con su anterior mano derecha en los últimos tres años y medio.

En los primeros meses del Gobierno, el presidente Petro tuvo la primera controversia con Sarabia, tras conocerse que la entonces jefa de gabinete habría interrogado y sometido a prueba de polígrafo sin abogado a su niñera Marelbys Meza en un edificio adscrito a la Casa de Nariño.

A los pocos días se conocieron unos audios donde el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, discute con Sarabia al sentirse “aislado” del presidente Petro, por lo que la responsabilizó de apartarlo del Gobierno, al punto de amenazarla con revelar datos de movimientos en campaña que afectarían la gobernabilidad del mandatario.

Esto llevó a que el presidente Petro la apartase de su cargo como mano derecha en Palacio, aunque solo pasarían un par de meses para que Sarabia volviera a estar en la órbita del jefe de Estado.

Volvió en septiembre de 2023 como directora del Departamento de Prosperidad Social y cambió de cargo de nuevo en febrero de 2024 como directora del Dapre, cargo en el que duró hasta enero de 2025, cuando se conoció un distanciamiento entre Sarabia y el jefe de Estado, esto ad portas de la llegada de Armando Benedetti de nuevo al Gobierno nacional.

Sarabia pasó a ser la canciller de Colombia, donde incrementaron las tensiones con el presidente Petro. En un inicio, por la relación entre Colombia y China, debido a que Petro la desautorizó en público por el memorando de entendimiento de la Ruta de la Seda. En esa oportunidad le dijo a la canciller: “Yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia”.

Los desacuerdos entre la entonces canciller y el presidente Petro crecieron con el paso de los meses, especialmente en temas como la relación que tenía el mandatario con su homólogo estadounidense. Sarabia inició como canciller la misma semana en que Donald Trump asumió el poder en los Estados Unidos.

Pero el hecho que rompió la relación entre ambos y definió la renuncia de Sarabia de ese cargo fue la licitación de los pasaportes. La entonces canciller había anunciado una prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons por 11 meses. Pese a esto, durante uno de sus consejos de ministros televisados, el presidente Petro la desautorizó de nuevo y delegó el manejo del proceso a Alfredo Saade, quien había entrado como jefe de gabinete.

Este hecho la llevó a renunciar y ser llevada como embajadora de Colombia en Inglaterra en reemplazo de Roy Barreras. La relación entre ambos había sido distante, pero sin confrontaciones hasta esta semana, cuando en un evento el presidente Petro se refirió a los nombramientos de interventores de la Supersalud que habrían presuntamente desviado recursos destinados para el mantenimiento del sistema de salud. El mandatario mencionó que algunos de estos funcionarios fueron recomendados por la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia.

En su defensa, la embajadora le solicitó a la Fiscalía que llame a declarar a las personas que señalan de referenciar a los interventores de salud para esclarecer los hechos; entre ellas estaría el presidente Gustavo Petro.

Hemos reiterado a la Fiscalía la práctica de actividades investigativas en el proceso por desinformación contra Laura Sarabia. Entregamos conversaciones digitales que acreditan que no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud. Seguiremos aportando pruebas. pic.twitter.com/NaJDd1SPAf — Lina Sandoval Echavarría (@SandovalLina) January 29, 2026

Esto ocurre días antes de la reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos el próximo 3 de enero, mismo día en que la embajadora Sarabia entregue sus cartas credenciales para oficializar su cargo ante el rey Carlos III en el palacio de St. James en Londres.

