Consejero para la Seguridad responsabilizó a la Primera Línea de incendio en Tuluá

Aunque no hay mayor claridad en los hechos que desencadenaron el incendio del Palacio de Justicia del municipio, Rafael Guarín responsabilizó desde temprano a la Primera Línea.

En la noche de este martes se conoció fuertes imágenes del incendio al Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca. En los videos de los hechos se alcanzó a apreciar algunos encapuchados que celebraban que las llamas estaban consumiendo la edificación.

Aunque no hay mayor claridad frente a los hechos, el consejero de presidencia para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, salió a señalar desde el comienzo a la primer línea -grupos principalmente de jóvenes que con escudos artesanales supuestamente buscan proteger a los manifestantes de los posibles excesos policiales-.

“El ataque en Tulua de esta noche es otro acto “heroico” de la llamada primera línea: delincuentes organizados, entrenados y armados para destruir, aterrorizar, generar zozobra y miedo en la ciudadanía”, fueron las palabras de Guarín, que también criticó que el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, estuviera haciendo colectas a favor de estos grupos de manifestantes.

“Senador Gustavo Petro, desde su bancada se promueve, se estimula, se apoya, se financia, se justifica y se legitima a la “primera línea”. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Por qué no condena la violencia de la “primera línea”? Lo invito a que lo haga”, comentó Guarín, que volvió a señalar a la primera línea como principal responsable del incendio ocurrido ayer en el municipio del Valle del Cauca.

El consejero Guarín reafirmó esta postura en la mañana de este miércoles en entrevista con W Radio. “La primera línea es una consigna de grupo de acción violenta que se han manifestado en Colombia. Pretenden legitimar la acción violenta con un discurso que se presenta como respuesta a la acción del Estado. Pero realmente es una organización típicamente delincuencial”, fueron las palabras del consejero presidencial.

En este diálogo volvió a señalar a los miembros de la primera línea como responsables de los incendios en el Palacio de Justicia tulueño y hasta aseguró que dichos grupos han participado de más hechos de violencia. “Es evidente de estos grupos de primera línea que han aparecido en el país es una estrategia de propaganda y movilización. No todos son violentos, pero lo cierto que los grupos violentos están usando esa consigna para legitimarse”, agregó Guarín.

En este mismo sentido, descalificó a varios grupos de madres de familia que se han denominado “mamás de primera línea” y aseveró que no había que tratar el tema con ingenuidad: “Estoy siendo absolutamente claro, esto no es un tema de madres que dejan su tarea de hogar para defender a sus hijos. No hay que ser ingenuos. Esto es una consigna que detrás tiene unos grupos entrenados, preparados y financiados para la acción violenta. No hay que dejarse confundir.”

Aunque Guarín fue criticado por estigmatizar a los que participan de los grupos de primera línea, el secretario Guarín se mantuvo en su postura, a pesar de reconocer que algunos de sus miembros podrían ser manifestantes pacíficos. “Hay que tener mucha claridad, pero eso no debe ayudar a ocultar la realidad de que hay grupos violentos”, comentó el consejero, que hizo énfasis en imágenes donde supuestamente detrás de los escudos aparecen personas disparando a la Fuerza Pública.

“La organización primera línea participa de acciones de violencia, no son una organización defensiva, sino que en muchos casos participan de ataques a la Policía. No seamos ingenuos”, reiteró el funcionario, que aseguró que todo hace parte de un plan para “para desestabilizar la democracia colombiana y crear una crisis de gobernabilidad”. Aunque se le pidió pruebas de sus afirmaciones, Guarín se disculpó en que se apoya en información de inteligencia y que son hechos “evidentes”, que no necesitan esperar a investigaciones.

En este mismo sentido, el consejero para la Seguridad Nacional dijo que el incendio de este martes hace parte de un plan terrorista, “para generar miedo y zozobra”, en respuesta a las marchas de esa misma jornada en Cali, en la que caleños salieron con camisetas blancas a condenar la violencia y a pedir que se levanten los bloqueos.