Así fue el encontronazo entre Petro y su ministra de Vivienda: “usted tiene un presidente”

El país fue testigo de un nuevo choque en vivo en directo en el consejo de ministros del presidente Gustavo Petro. En medio de la cita, que inicialmente giró en torno a la crisis diplomática con Estados Unidos, el jefe de Estado cuestionó la ejecución del Ministerio de Vivienda en materia de acueductos y señaló a varios funcionarios de esa cartera por no cumplir sus órdenes.

“El propósito de Colombia es que todos tengan agua potable y tengamos agua porque es lo que va a venir desapareciendo (...) se dejaron de comer del neoliberalismo en sus ministerios”, aseguró el mandatario. Según explicó, una parte de los recursos para el agua potable también estaría quedando en mano de “politiqueros”.

El presidente cargó duramente contra el viceministro de Agua, Edward Libreros, a quien despidió en vivo. “No han sacado el régimen tarifario porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto. Por eso es que el acueducto Cereté-Ciénaga de Oro no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficie a los recicladores y consumidores, y se acabó, no va más, hermano. Este Gobierno no vino a obedecer a los gremios”, dijo durante la transmisión.

En medio de este choque, la jefa de la cartera, Helga Rivas, tomó la palabra para defender a sus funcionarios y para reclamarle al presidente por la falta de recursos. “Me alegra que ponga el tema. Firmamos un Conpes para unos aviones de guerra y a mí me dolió, porque creo que la prioridad, y usted siempre lo ha dicho, es el agua. El techo presupuestal que le dieron al Ministerio en agua es bajito y especialmente para el otro año”, señaló la ministra.

Rivas reconoció que Petro tiene razón al señalar que la entidad es “neoliberal” y que para ella ha sido difícil cambiarlo en su año de gestión. En este punto, el presidente Petro la interrumpió para decir que debió haberle avisado con anticipación la falta de recursos, a lo que ella volvió a responder que el tema ya ha estado en varias oportunidades sobre la mesa del consejo de ministros.

“Usted tiene un presidente y si eso le ocurre, sabiendo que el presidente dijo otra cosa, ¿por qué no le dijo al presidente?. Usted tiene un chat conmigo, eso es inmediato, es prioridad. Entonces todo va corriendo hasta que el presidente se da cuenta”, señaló el jefe de Estado. Finalmente, la ministra Helga Rivas dijo que el tema tarifario no es responsabilidad de su viceministro y que se debe dar una discusión con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA). Finalmente, Petro dijo que desde esta última entidad le han dicho cosas muy diferentes a las que afirmó la ministra.

