Petro critica a Trump y a Bernie Moreno y habla de caso Uribe en consejo de ministros

El presidente Gustavo Petro dedicó los primeros minutos del consejo de ministros de este martes, 21 de septiembre, a responder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al senador republicano Bernie Moreno. Se da en medio de las tensiones que hay entre Colombia y ese país por cuenta de la acusación sin pruebas de Trump de que Petro es un “líder del narcotráfico”.

“Es muy paradójico que con lo que ha alcanzado el gobierno colombiano contra los narcotraficantes, tengamos un ataque tan brutal, mentiroso y calumniador como el que viene de unas figuras políticas de los Estados Unidos, no todas. Entre ellas, lamentablemente, la del presidente Trump, que actúa con vísceras y no con cerebro”, afirmó.

Pero, además, cuestionó a Moreno, acusándolo de cumplir como una suerte de “embajador encargado” con Estados Unidos. “El lazo que hay entre el senador Bernie Moreno y la política y la gobernanza paramilitar que se impuso en el año 2000. Debe ser sabido por el pueblo de Ohio”, aseveró Petro. “El senador Bernie Moreno está desesperado porque Trump choque con este gobierno, cuyo único defecto es que los grupos criminales van a copar con más fuerza el mercado de la cocaína”, lo acusó Petro.

En ese sentido, Petro reiteró el llamado a las marchas: “Una coyuntura anterior alrededor de las relaciones entre gobierno de los Estados Unidos y Colombia. No solo invito a toda la ciudadanía a encontrarse en la Plaza de Bolívar el viernes. La manifestación que espero sea inmensa por la soberanía, por la dignidad de Colombia en respuesta a la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca del presidente Trump como de sus amigos más directos”.

Las críticas de Petro a Moreno llegan horas después de que el republicano, en una entrevista con Fox News, dijera que solicitaría que el presidente colombiano y “su familia extendida” sean incluidos en la lista Clinton, en la que se incluyen a personas y empresas cuyos recursos tengan vínculos con el narcotráfico.

“Vamos a ponerlo a él, a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista Ofac, y vamos a designar cárteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas”, dijo Moreno. Y añadió que el propósito es “golpear a Petro, pero no al sector privado colombiano”.

Otro punto que abordó Petro fue la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe en el caso de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal: “Sé que no me puedo meter en estas discusiones judiciales, pero qué triste que en Colombia pasen estas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema de Justicia permite que haya esto o no. Si siguen los carteles de la toga”.

También criticó la gestión diplomática del embajador de Colombia en Washington D.C., Daniel García-Peña, y de la canciller Rosa Villavicencio: “Ni mi propio embajador ni mi canciller han logrado que hable con Trump, que solo escucha a Moreno. Trump no se ha dado cuenta del engaño y esa estafa porque nadie se lo ha hecho saber”.

