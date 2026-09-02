Alcalde de Cúcuta explicó su ausencia en consejo de seguridad y envió mensaje al presidente

Abelardo De la Espriella y el comandante general de las fuerzas militares, Erick Rodríguez Aparicio, durante consejo de seguridad en Cúcuta (Colombia). Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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Luego de que cicularan versiones sobre la posible molestia del presidente Abelardo de la Espriella por la ausencia del alcalde de Cúcuta y del gobernador de Norte de Santander en el consejo de seguridad del pasado martes, el primero de ellos publicó un video para aclarar lo sucedido. La reunión de alto nivel se llevó a cabo en reacción al ataque contra la estación de Policía de Los Patios.

De acuerdo con el alcalde Jorge Acevedo, él y otros mandatarios de la región estaban interesados en hacer parte del encuentro, pero aunque preguntaron en varias ocasiones, no les confirmaron a tiempo. “Quiero pedirle infinitas disculpas por no haber podido asistir al consejo de seguridad, quiero que sepan que no teníamos información (…) no nos avisaron y por eso no pude asistir”, dijo Acevedo sobre su caso y el del alcalde de Villa del Rosario.

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A renglón seguido, el alcalde Cúcuta explicó que por la falta de detalles solo alcanzó a enviar a un delegado y que, por la misma razón, el gobernador Villamizar llegó tarde. Acevedo insistió en sus disculpas y le dijo al presidente que en la región están listos para trabajar en la lucha contra el crimen. Además, aseguró, los ataques de grupos armados serían una reacción a la ofensiva militar de la nueva administración.

Tras el consejo de ministros en cuestión, el jefe de Estado dijo que “vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. El jefe de Estado señaló que “cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”. A esto se sumó una advertencia a la dirigencia política por el mismo tema.

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Tras esa misma cita, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, indicó que “el Gobierno Nacional trabaja junto a la Fuerza Pública y las autoridades locales para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de las comunidades y los ciudadanos en esta ciudad”. Ese pronunciamiento lo ratificó este miércoles desde el Capitolio.

Los ataques contra la estación de Policía de Los Patios en la noche del 31 de agosto dejaron un primer reporte de un civil muerto, nueve personas heridas y dos uniformados lesionados. Horas después, según informó el general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, la cifra de policías heridos aumentó a siete, dos de ellos en estado de gravedad.

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