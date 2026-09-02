Abelardo de la Espriella se manifiesta tras atentados y traza ruta en consejos de seguridad

Presidente Abelardo de la Espriella en Cúcuta tras atentado. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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El jefe de Estado Abelardo de la Espriella se pronunció sobre otro intento de atentado en la ciudad de Cúcuta. Tras la explosión de un carro bomba que dejó a una persona fallecida y posterior a que el presidente se trasladara a la capital de Norte de Santander para llevar a cabo un primer consejo de seguridad, el mandatario confirmó que se intentó otro golpe que fue frustrado por las autoridades.

“En Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”, aseguró el mandatario. Y agregó: “Al advertir la presencia de nuestras tropas, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron en una motocicleta. De inmediato se aseguró el sector y se coordinó con la Policía Nacional el ingreso de técnicos antiexplosivos para verificar y neutralizar la amenaza. La información preliminar señala al ELN como posible responsable”.

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“A los terroristas se lo advertimos: no vamos a permitir que conviertan a Cúcuta ni a ninguna región de Colombia en escenario para sembrar muerte y terror. Los vamos a perseguir y combatir con toda la fuerza legítima del Estado”, puntualizó.

En ese sentido, este miércoles en horas de la mañana, el mandatario aseguró que “en las últimas 24 horas logramos 18 capturas, 7 sometimientos a la justicia, 4 menores recuperados y un integrante del Clan del Golfo muerto en desarrollo de operaciones. Ningún miembro de nuestra Fuerza Pública fue asesinado ni resultó herido”.

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Además, De la Espriella puntualizó que “desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública acumula 12.575 capturas, 38.637 kg de estupefacientes incautados, 1.318 armas de fuego fuera de circulación y 1.089,8 hectáreas de coca erradicadas. El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública. Seguimos a la ofensiva, sin tregua contra el crimen”.

Estas declaraciones se dieron luego del consejo de seguridad liderado por el jefe de Estado el pasado 1° de septiembre. El encuentro tuvo como eje central el robustecimiento de la seguridad en el departamento luego del carro bomba que explotó en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta.

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Precisamente a esa ciudad acudieron, además del presidente, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Desde allí el jefe de Estado remarcó su directriz de confrontar a los grupos al margen de la ley con toda la fuerza del Estado.

En medio de las declaraciones del presidente, este aseguró que “vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. El jefe de Estado señaló que “cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”.

Asimismo indicó que no permitirá la asociación que presuntamente existe entre algunos mandatarios regionales y/o dirigentes políticos con estructuras criminales. “Los vamos a hacer pagar también”, dijo. Insistió que “con total decisión los vamos a enfrentar con mano dura”.

Además, el vocero de la Presidencia Miller Soto, hizo por primera vez uso de la “vocería” y aseguró que desde el Gobierno se traza la ruta respecto al manejo del Estado.

“La idea es sencilla, que cada institución tenga una función clara, no duplique esfuerzos y use mejor la plata de los colombianos. Presidencia advierte que dispersar recursos entre demasiadas entidades aumenta los costos administrativos, eleva los riesgos de pérdida de recursos y corrupción y puede alejar al Estado de su verdadero propósito”, dijo Soto. Y agregó: “El objetivo final: menos burocracia, menos gasto innecesario, más transparencia, mejor coordinación y resultados más rápidos para la gente. En pocas palabras, ordenar la casa para que el Estado deje de servirse a sí mismo y vuelva a estar al servicio del ciudadano”.

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