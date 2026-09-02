“La paz verdadera se construye con la fuerza de las armas”: De la Espriella desde Bogotá

Presidente Abelardo de la Espriella visitó primera línea del Metro de Bogotá y asistió al encuentro de alcaldes del BID. Foto: Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella visitó este miércoles la primera línea del Metro de Bogotá junto a Fernando Galán. El mandatario se refirió al estado de la obra, lanzó pullas a la administración pasada y dio lineamientos para la ciudad. Además, asistió al encuentro de alcaldes de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se refirió a la manera en que piensa conseguir la paz.

Durante el encuentro de alcaldes de la Red de Ciudades del BID dijo: “Quiero detenerme hoy en dos asuntos que considero de singularísima importancia y trascendencia para la calidad de vida urbana, la seguridad y la movilidad”. Y agregó: “Empiezo por la seguridad, porque sin seguridad todo lo demás pierde valor. Una persona puede vivir cerca de un parque maravilloso, de una avenida envidiable o de un gran sistema de transporte, pero si siente miedo cada vez que sale de su casa, ese ciudadano no puede afirmar que vive bien, todo lo contrario”.

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Además, sostuvo que “la paz no se puede construir sobre las intimidaciones de quienes empuñan las armas, ni sobre la resignación de los ciudadanos y los mandatarios locales. La paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

Y aseguró que en cuatro años entregará una Colombia “convertida en un remanso de paz, donde las familias puedan vivir sin miedo y donde la autoridad legítima del Estado se sienta en cada rincón de nuestra geografía nacional. Y lo repito con toda claridad y contundencia ante ustedes, para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo”. Y agregó: “Lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado dentro del marco de la Constitución y la ley y bajo el amparo del Estado de derecho hasta derrotar al crimen en todas sus expresiones”.

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Durante su visita al Metro de Bogotá, dijo: “Los compromisos de la Nación con el Metro de Bogotá se van a cumplir a cabalidad. En mi gobierno, los compromisos del Estado se respetan, se honran y las buenas obras tienen la garantía de continuar ejecutándose como corresponde”, dijo el presidente desde la primera línea del metro. Y agregó: “Es miserable que un gobernante detenga una obra necesaria y tan importante como esta, que le arregla la vida a millones de ciudadanos, por razones ideológicas que impedían que el metro siguiera adelante, que se hiciera”.

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De la Espriella aseguró que se compromete a avanzar en las líneas dos y tres, además de empezar la línea cuatro del Metro de Bogotá. “Tenemos que hacerlo. La capital colombiana necesita una red de metro sólida. Una ciudad de esta dimensión, de esta importancia, no puede seguir perdiendo millones de horas de vida todos los años por cuenta de las dificultades en el desplazamiento”, puntualizó.

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