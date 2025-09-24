Consejo Electoral negó la escisión del partido de Roy Barreras, Fuerza de la Paz

Roy Barreras es el jefe de Fuerza de la Paz y está ayudando a construir la consulta del llamado frente amplio, que se haría entre la izquierda y el centro en marzo próximo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Consejo Nacional Electoral negó la escisión de un nuevo partido nacido de Fuerza de la Paz, la colectividad del exembajador y exsenador Roy Barreras. La solicitud fue hecha por la representante Gloria Arizabaleta, quien solicitó la creación de un nuevo partido llamado Juntos.

De acuerdo con la decisión del CNE, la escisión no era posible toda vez que Fuerza de la Paz había nacido, a su vez, de una escisión de Alianza Democrática Amplia (ADA). En 2022, Barreras y Arizabaleta, que fueron avalados por ADA, promovieron la escisión que llevó a la creación de Fuerza de la Paz.

Sin embargo, desde el comienzo hubo choques entre Barreras y Arizabaleta por cómo estaba moviéndose su partido. Particularmente, la representante –que hace parte de la coalición del Pacto Histórico– cuestionó en varias ocasiones los avales que había entregado el partido en 2023 para las elecciones regionales. De hecho, Arizabaleta renunció ese año al partido, solo un día después de que se le hubiera dado luz verde a su creación.

Por esta razón, en la Asamblea Nacional de Fuerza de la Paz, el pasado 4 de julio, Arizabaleta llevó la propuesta de que el partido se escindiera. La propuesta de la colectividad, llamado Juntos, fue aprobada por el 98% de la colectividad por lo que, para ese momento, solo hacía falta la aprobación del CNE.

No obstante, el Consejo Electoral consideró que la solicitud no tenía asidero, toda vez que Fuerza de la Paz ya había nacido, a su vez, de una escisión. Además, cuestionó que, pese a ello, se pidiera una nueva división. Hasta el momento ni Barreras ni Arizabaleta se han pronunciado al respecto.

