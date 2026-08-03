Consejo Nacional Electoral le dio la personería jurídica a Defensores de la Patria

Defensores de la Patria es el movimiento de Abelardo de la Espriella. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En una votación 6 a 1, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

“La solicitud presentada por el Grupo Significativo de ciudadanos Defensores de la Patria satisface los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales exigidos para el reconocimiento de personería jurídica”, se lee en la ponencia.

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“De una parte, la votación obtenida por la fórmula presidencial inscrita por dicha agrupación en las elecciones de 2026 acredita, con especial intensidad, el respaldo popular significativo exigido por el artículo 108 de la Constitución Política, conforme a la doctrina fijada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-316 de 2021″, aseguró el CNE.

“En consecuencia, resulta procedente ordenar el reconocimiento de personería jurídica al partido político Defensores de la Patria y su consecuente inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos – RUPYM, junto con sus estatutos, plataforma ideológica y programática y lista de afiliados; y otorgar al Director Nacional Provisional el término de diez (10) días hábiles para allegar ante esta Corporación los nombres de los ciudadanos designados en los demás cargos de dirección y administración del Partido, para lo cual se emitirá la correspondiente decisión en la parte resolutiva de este proveído", manifestaron.

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Por su parte, la magistrada Alba Lucía Velázquez, quien fue la única que salvó su voto, dijo: “Considero que la sala plena al aprobar la personería de Defensores de la Patria cambió una regla constitucional. El artículo 108 de la Constitución establece los requisitos de manera expresa por los cuales una organización política puede acceder a una personería jurídica y en el caso de firmes por la patria no cumple con ese requisito. Entonces, aplicó indebidamente también una excepción que existe respecto del otorgamiento de las personerías jurídicas”.

“Habemus Partido. Democracia moderna creada por el Pueblo en las urnas. La evolución es inevitable: bienvenidos al Siglo 21 de la Política en Colombia”, celebró Carlos Suárez, estratega de la campaña de De la Espriella.

Esta es la segunda vez, en este siglo, que un movimiento significativo de ciudadanos logra un victoria en las elecciones presidenciales y con esta personería, Defensores de la Patria, podrá acceder a financiación estatal y otorgar avales para la contienda electoral regional de octubre de 2027. El único caso previo había sido el del expresidente Álvaro Uribe en 2002 y a él se sumó este 21 de junio Abelardo de la Espriella, quien también contó con el aval del partido Salvación Nacional.

Para validar su candidatura, el hoy presidente electo anunció que presentó ante la Registraduría cerca de cinco millones de firmas bajo el comité promotor de Defensores de la Patria. Y bajo esas banderas, que el CNE también aprobó en su momento, fue que hizo su campaña, con la que recibió 12,9 millones de sufragios a favor en la segunda vuelta.

Vea aquí la ponencia completa:

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