Petro envió mensaje de despedida: hoy devela el retrato que dejará en la Casa de Nariño

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Norlys Perez

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El presidente Gustavo Petro, quien dejará su cargo en exactamente cuatro días, envió un nuevo mensaje de despedida. A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó que “la mejor venganza es el olvido de todo lo que ocurrió y el mayor triunfo, el amor del pueblo que pude desencadenar en medio de las turbulencias del odio. El amor hace perdurables las obras del gobierno de la Vida”.

“Fui fiel a mi consigna y logré que 4,5 millones de seres humanos, de personas, salieran de la pobreza y que salieran dos millones de personas de la pobreza extrema hasta el momento en que jure el nuevo presidente”, manifestó. Y agregó: “Mis logros se miden en vidas humanas que hoy por decenas de millones de personas, viven mejor en la Colombia bella. Cumplí mi palabra de oficial del ejército libertador que dejó sus armas para que hubiera democracia en Colombia”.

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Además, aseguró que invitaba a detener la violencia, a “dejar de matarnos entre nosotros”. Algo que complementó haciendo referencia a quienes no votaron por que su proyecto político se mantuviera en el poder.

“Mucho amor al pueblo que votó por detener el cambio, que significaba ni más ni menos, que detener la vida en Colombia; mis respetos a quienes se dejaron llenar de odio el corazón y que fueron millones de trabajadores y campesinos que votaron contra sí mismos”, precisó.

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“Luchar por la libertad y la vida en todos los rincones del planeta donde exista humanidad, esa es la consigna. El 7 de agosto van a respirar por fin tranquilas las mafias de la economía y la política de Colombia, viene un pillaje ignorante sobre los recursos naturales no renovables y sobre el pueblo trabajador de Colombia quien es el que construyen la verdadera riqueza del país”, puntualizó.

En este sentido, este lunes se develará el retrato del presidente Petro que quedará en la Casa de Nariño. Hacia las 5:30 de la tarde, en el pasillo donde se exponen los cuadros de todos los expresidentes, se hará el evento oficial de develación.

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El retrato, que ya ha sido expuesto en redes sociales consta de un paisaje en el campo colombiano, con mariposas amarillas, mientras que en el frente se encuentra Gustavo Petro, vestido de blanco, en tenis y con una pierna cruzada.

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