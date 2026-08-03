“Álvaro Uribe y Paloma negociaron sus principios hace mucho tiempo”: Miguel Uribe Londoño

Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño. Foto: Archivo Particular

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El Centro Democrático atraviesa una nueva crisis luego de que declaraciones que se hicieron durante la reunión de la colectividad con el expresidente Álvaro Uribe.

“Tenemos que entender muy claramente en qué partido es que estamos. Este no es un partido de derecha”, fue la frase de Paloma Valencia que desató una tormenta de reacciones y que, como dijeron en algunos sectores a El Espectador, da muestras de un “partido sin rumbo”.

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Luego de esta puja, que mereció fuertes críticas por parte de María Fernanda Cabal, quien se alejó de la colectividad en medio de inconformidades, Miguel Uribe Londoño, el papá del asesinado senador de esta colectividad, Miguel Uribe Turbay, aseguró que “Álvaro Uribe y Paloma negociaron sus principios hace mucho tiempo, como cuando formuló a Oviedo como vicepresidente haciendo cuentas felices y fracasó”.

Y agregó: “Los 3 millones de Paloma y el millón de Oviedo les dio como resultado un millón y medio de votos mal contados a los dos. Ahora insisten en venderse y acomodarse diciendo que no son de “derecha”. Es verdad, Álvaro Uribe “no es de derecha”, ahora es de los de Petro porque así le conviene. No sobra decir que yo también fui víctima de esa traición".

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En su momento, María Fernanda Cabal, aseguró: “Yo no llegué al CD ayer. Durante 15 años ayudé a construir el Centro Democrático y defendí, muchas veces en soledad, la libertad, la familia, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial. Creí que esas eran nuestras banderas, no una utilería de campaña”.

Y agregó: “Oír ahora que el partido “no es de derecha” revela una catástrofe ideológica. Si el partido renuncia a las ideas que le dieron identidad, ¿qué queda? Una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse”.

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Sin embargo, esta grieta en la derecha involucra directamente al presidente Abelardo de la Espriella y a su círculo más cercano. Aunque el Centro Democrático constituye la principal fuerza parlamentaria que respalda al nuevo mandatario, con 17 senadores y 30 representantes, y ese resultado es visto de forma favorable dentro de la colectividad, las diferencias entre dirigentes uribistas y figuras cercanas al presidente han sido recurrentes.

Esas tensiones se hicieron visibles desde la campaña presidencial. En ese momento, el expresidente Álvaro Uribe lanzó fuertes críticas contra Carlos Suárez Rojas, uno de los principales asesores de De la Espriella, a quien cuestionó por su trayectoria como abogado penalista. Suárez rechazó esos señalamientos y continuó al frente de una campaña que terminó imponiéndose con 12,9 millones de votos y derrotó en primera vuelta a la candidatura respaldada por el uribismo.

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Más recientemente, Suárez buscó reducir la confrontación pública al proponer una tregua con Uribe y manifestar su intención de dar por superadas las diferencias. Sin embargo, la reacción dentro del Centro Democrático no ha sido unánime y persisten distintas posturas frente al acercamiento entre ambos sectores.

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