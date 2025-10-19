“Antesala de las jornadas electorales”: así avanza elección de consejos de juventud

De izquierda a derecha: magistrado Cristian Quiroz (presidente del CNE), procurador Gregorio Eljach, registrador Hernán Penagos y ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, durante la instalación de la jornada de votación a los consejos municipales y locales de Juventud. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con normalidad avanzó la primera parte de la jornada de elección de los consejeros municipales y locales de Juventud. Así lo confirmaron la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya entregaron un primer balance de la jornada.

El registrador nacional, Hernán Penagos, resaltó la importancia de la jornada, asegurando que es la “antesala de todas las jornadas electorales que tendremos”, refiriéndose a la consulta partidista del próximo 26 de octubre, las elecciones al Congreso el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales el 31 de mayo del año entrante.

Puede leer: “Irrespeto”: así reacciona el país por acusación de Trump a Petro de “narcotráfico”

“El llamado es a los jóvenes para que se animen a participar. El 1ro de enero de 2026 se instalarán los consejos y podrán participar en la construcción de planes de desarrollo y en políticas públicas. Esta jornada es una antesala de todas las jornadas electorales que tendremos el año entrante. Y es un gran mensaje de la institucionalidad unida para trabajar en los procesos electorales”, dijo Penagos luego de dar por instaladas las votaciones.

Durante la madrugada de este domingo, 19 de octubre, cientos de hombres y mujeres de la Registraduría en todo el país realizaron el despliegue logístico final para llevar hasta las más de 19.000 mesas de votación los kits con el material para estas elecciones de Consejos de… pic.twitter.com/UYhH4BJY4P — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 19, 2025

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristian Quiroz, resaltó, desde el Puesto de Mando Unificado en Corferias (Bogotá), la normalidad de la jornada: “La mañana transcurrió con total tranquilidad. Ahora la invitación es a que salgan a votar. El voto cuenta”. También celebró la presencia de 45 observadores internacionales de 16 países, que, a su juicio, dan cuenta de la fortaleza de la democracia en Colombia. “Es el inicio de las jornadas electorales y todos tenemos que hacer parte de ella”, dijo.

También: “Trump está engañado”: así se calentó la relación entre Petro y EE.UU. la última semana

La insistencia en el llamado a la participación es, entre otros motivos, por el antecedente de las primeras elecciones a consejos de juventud en 2021. En esa ocasión, apenas cerca del 10 % de los jóvenes que estaban habilitados para votar.

Sobre ese antecedente, el registrador resaltó que “esperamos que salga a votar un número superior” a los de esos primeros comicios. Y, entre las razones que dio para esa alta abstención, es porque “a veces los jóvenes no se animan mucho por este tipo de estamentos”, resaltando, a renglón seguido, que participar es una forma de “ejercer una ciudadanía mucho más responsable”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.