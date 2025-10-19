“Trump está engañado”: así se calentó la relación entre Petro y EE.UU. la última semana

El presidente Petro respondió a la acusación que hizo Donald Trump de que el colombiano es un "líder del narcotráfico". Foto: AFP - MANDEL NGAN JOAQUIN SARMIENTO

El presidente Gustavo Petro no demoró en responder a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que este lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”. Se trata de un nuevo choque en la tensa relación que han sostenido los dos mandatarios con varios episodios durante 2025.

A través de redes sociales, los dos presidentes se acusaron mutuamente. En X, el presidente Petro aseguró que “Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”.

Y agregó: “Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”. Además, en una publicación en respuesta a la precandidata Vicky Dávila, Petro afirmó que “tratar de impulsar la paz en Colombia no es ser narcotraficante”.

Más temprano, a través de Truth Social –la red que él mismo creó–, Trump acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

Según Trump, “el narcotráfico se ha convertido en el mayor negocio del país” y el Gobierno colombiano “no hace nada para detenerlo, pese a los grandes pagos y subsidios de EE. UU.”.

Las declaraciones de Trump se dan luego de que Petro, este sábado y citando un informe de RTVC –gerenciado por Hollman Morris, cercano a él–, asegurara que uno de los seis ataques marítimos de Estados Unidos contra lanchas que llevarían drogas habría ocurrido en aguas colombianas. En estos hechos, han muerto 27 personas. Y según el presidente, en el ataque del pasado 16 de septiembre, habría muerto un colombiano, quien no aparece desde entonces.

“La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa”, escribió Petro en su cuenta en X.

Y agregó: “Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los Estados Unidos”.

En otra publicación, acusó directamente a las fuerzas armadas de Estados Unidos del homicidio de un colombiano: “Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.

Pero incluso antes de eso, el presidente Petro había cuestionado duramente los ataques marítimos de Estados Unidos en aguas del Caribe, una estrategia que se da en medio de los choques de ese país con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien acusa de ser el máximo líder del “Cartel de los Soles”.

El jefe de Estado colombiano ha dicho que las movidas estadounidenses serían una violación a la autonomía y a la soberanía de los países y que, por lo mismo, supondrían un riesgo para la región.

Hace poco más de una semana, el presidente Gustavo Petro había pedido a Estados Unidos que aclarara si había hundido una lancha colombiana. Por ello, la Oficina Oval solicitó al presidente Petro que rectificara.

En esa ocasión, el mandatario aseguró que tenía indicios que demostrarían que uno de los ataques más recientes de Estados Unidos habría sido contra una lancha colombiana y, por ende, contra ciudadanos colombianos, lo que implicaría una escalada de la tensión diplomática entre ambas administraciones.

“Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos europeos y diré lo mismo: se ha abierto un nuevo escenario de guerra, el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan, que sus familias denuncien. No es una guerra contra el contrabando, es una guerra por el petróleo, y debe ser detenida por el mundo. La agresión es en contra de toda América Latina y el Caribe”, dijo Petro en una publicación en X.

Incluso, esta semana, la canciller Rosa Villavicencio afirmó que en la Cumbre Celac-UE, que se realizará los próximos 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia promoverá un pronunciamiento conjunto para rechazar las operaciones norteamericanas, no solo las marítimas, sino las que la Oficina Oval aprobó para que la CIA haga en tierra.

Drogas, deportados y Palestina: los choques Petro - Trump

Este es el más reciente enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el colombiano Gustavo Petro. Además de los choques por la lucha contra el narcotráfico –que llevaron a una descertificación que Colombia ha calificado de “política”–, las peleas se han dado por Palestina y por las políticas migratorias implementadas por Trump desde comienzos de año.

El presidente Petro ha asegurado que hubo “trampa” en las mediciones que sirvieron a Estados Unidos como argumento para descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. “Cuando uno suma todo el área, le da 256 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca. Pero no todas las áreas son iguales, y aquí está el problema”, dijo este viernes en una alocución.

“Tradicionalmente, la ONU había hecho no solo la medida de esta totalidad de hectáreas, sino que las había subdividido entre hectáreas donde el cultivo aparece y desaparece durante los últimos diez años. El rojo es los cultivos de mayor productividad y permanencia en Colombia. Los cultivos fluyen, se mueven [...] Ahí estuvo la trampa. Sumaron los verdes, los que ya estaban abandonados, y así inflaron la cifra total”, afirmó Petro.

El otro frente de choque entre los dos presidentes fue el genocidio en Palestina. Antes del anuncio al cese al fuego en la Franja de Gaza, el presidente Petro criticó duramente a la cercanía y apoyo de Estados Unidos al gobierno de Benjamín Netanyahu (Israel). Lo hizo en la asamblea general de Naciones Unidas, en la que llamó a la creación de un “ejército global” que fuera a defender a los palestinos. Y en una manifestación en Nueva York, en la que pidió a los soldados estadounidenses desobedecer órdenes. Esto último llevó a que la Casa Blanca le retirara la visa al mandatario colombiano.

Finalmente, en enero fue la primera rencilla entre los dos mandatarios. En ese momento, Estados Unidos envió dos aviones con deportados colombianos, pero el presidente Petro ordenó que se negara el permiso de aterrizar argumentando que los connacionales eran transportados sin garantías humanitarias.

