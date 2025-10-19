“Irrespeto”: así reacciona el país por acusación de Trump a Petro de “narcotráfico”

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Una nueva crisis política afronta Colombia, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”. Voces dentro del gobierno y de entidades públicas rechazaron de tajo la afirmación. Sin embargo, desde la oposición ha habido respaldos a Trump y críticas a Petro.

En un nuevo mensaje, Petro acusó a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”. “Yo no hago bussines [SIC] , como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”, escribió en X.

Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. Luego de participar en la inauguración de las votaciones a los consejos municipales y locales de juventud, Sánchez rechazó las acusaciones de Trump, alegando no solo que es una afirmación sin pruebas, sino también resaltando las políticas antidrogas del actual Ejecutivo.

Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura.



Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad.



Yo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

“Cualquier pronunciamiento contra el señor presidente es un irrespeto a Colombia. Es el presidente elegido democráticamente. Y como ministro doy fe de su empeño para neutralizar al narcotráfico. Si hay un país que ha empleado todas sus capacidades y ha perdido hombres y mujeres combatiendo el narcotráfico es Colombia. [El presidente] tiene una convicción y un compromiso absoluto por neutralizar el narcotráfico”, dijo Sánchez.

En el mismo contexto, el procurador general, Gregorio Eljach, rechazó las palabras de Trump: “El presidente representa la unidad de los colombianos. Merece respeto, acompañamiento y solidaridad. Debería conocerse alguna evidencia fáctica --que no la creo-- para hacer semejante afirmación contra un presidente de un Estado que funciona en democracia”.

Otro aliado del presidente Petro que se pronunció es el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien pidió respeto a Trump. “El presidente de Estados Unidos sigue escalando su política de agresión contra Colombia. Ahora llama al presidente Petro ‘líder del narcotráfico’. Lo dice él: el Jefe de Estado del país que tiene 5 millones de consumidores de cocaína, y un mercado en expansión de todo tipo de drogas ilícitas. Su furia es que en Colombia tenemos un mandatario digno, que no se arrodilla”, afirmó.

En esas mismas líneas habló la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), quien aseguró que se trata de una “represalia” de Trump por “denunciar el genocidio en Gaza y condena las ejecuciones extrajudiciales que violan el DIH”.

“Una mentira no tapa la verdad: este es el gobierno que más ha golpeado al narcotráfico en la historia reciente de Colombia. Somos el país que más cocaína incauta en el mar y el que más afecta las estructuras de los grandes capos”, agregó Pizarro.

La oposición, por su parte, tomó las declaraciones de Trump como propias, en medio de la lucha por la narrativa de cara a las elecciones de 2026. El precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño le envió un mensaje al presidente estadounidense, afirmando que “le garantizo que Estados Unidos tendrá en mí a su mejor aliado para erradicar el narcotráfico en el país y la región. El narcotráfico sigue siendo la principal amenaza para el presente y el futuro de esta nación”.

La senadora y también precandidata uribista María Fernanda Cabal aseguró: “Nosotros como oposición debemos mantener canales con la sociedad civil norteamericana, Departamento de Estado y empresarios; retomar el rumbo para volver a la seguridad y el desarrollo económico. Hoy más que nunca la oposición tiene la responsabilidad de devolverle la fe a un pueblo trabajador”.

