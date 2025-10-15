Registraduría avaló 44.000 testigos electorales para elecciones a consejos de juventud

Hay más de 11 millones de jóvenes habilitados para votar. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En cuatro días, los jóvenes entre 14 y 28 años acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud. La Registraduría confirmó este miércoles cuántos testigos electorales participarán en ese proceso, vigilando el proceso para acreditar la normalidad de las elecciones. En total, habrá 43.955 que participarán en las mesas de votación y en las comisiones escrutadoras.

El 67 % de los testigos, es decir, 29.606, fueron acreditados por partidos y movimientos políticos. 12 % (5.236) fueron presentados por “procesos y prácticas organizativas formalmente establecidas”. Y el restante 21 % (9.113) fueron presentados por listas de jóvenes independientes. La mayoría de testigos estarán en Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia: 5.481, 4.418 y 4.138 testigos, respectivamente.

Puede leer: Quintero se baja de consulta del Pacto y Petro habla de “golpe antidemocrático”

“Los testigos electorales tienen derecho a vigilar el proceso de votación y su escrutinio en representación de las listas y los candidatos. Además, pueden informar a la mesa de justicia sobre posibles irregularidades que se puedan presentar durante la jornada electoral, solicitar el recuento de votos, tomar fotos o videos de las actas y formular reclamaciones para que sean atendidas por la respectiva comisión escrutadora”, señaló el ente dirigido por Hernán Penagos en un comunicado.

Para el proceso de este domingo hay 11 millones de jóvenes que podrán participar que elegirán entre cerca de 45.000 candidatos postulados por partidos, movimientos y procesos organizativos. Ante el resultado de 2021, en las primeras elecciones a consejos de juventud en los que la abstención estuvo cerca del 90 %, no solo los entes electorales, sino el propio Gobierno han hecho llamados a que haya una participación masiva.

También: Estas son las fechas claves para cuatro semanas que impactarán en las elecciones de 2026

“Es una ley y elección realmente novedosa, pero tiene valores muy importantes, como darle la oportunidad a los jóvenes de decidir la política pública juvenil en sus municipios. En nuestra época nunca nos hablaron sobre democracia o elecciones: es hora de que los jóvenes se involucren en los valores y decisiones democráticas”, manifestó el registrador Penagos.

El mismo presidente Gustavo Petro se refirió al respecto: “El 19 de octubre serán las elecciones nacionales de los consejos de la juventud. Invito a toda la juventud a expresarse. Hay que abrir Colombia a las oportunidades y el progreso, la vida nos espera. A votar masivamente en sus municipios por las y los candidato(a) de sus preferencias”.

El 19 de octubre serán las elecciones nacionales de los consejos de la juventud.



Invito a toda la juventud a expresarse. Hay que abrir Colombia a las oportunidades y el progreso, a Vida nos espera.



A votar masivamente en sus municipios por las y los candidato(a) d3 sus… https://t.co/RJeQWUadww — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.