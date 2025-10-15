Quintero se baja de consulta del Pacto y Petro habla de “golpe antidemocrático”

Inscripción como precandidato del Pacto Histórico, para las elecciones 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una nueva crisis pone en juego la decisión del progresismo de participar como un frente unido en las elecciones de 2026. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero anunció que no participará en la consulta de este 26 de octubre, acusando al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría de “cambiar las reglas del juego”. El presidente Gustavo Petro reaccionó a esta decisión criticando fuertemente a las autoridades electorales.

“Mataron la consulta del Pacto Histórico. Cambiaron las reglas del juego”, dijo Quintero en un video publicado en la madrugada de este miércoles. “Convirtieron la consulta en interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos. Quieren evitar que participemos en la consulta del Frente Amplio”, añadió.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que “el consejo nacional electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático”.

La decisión de Quintero -hoy investigado por varios casos de presunta corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín- la desencadenó la más reciente decisión del CNE sobre el Pacto. Argumentando que no es un partido con personería jurídica, el tribunal electoral resolvió que no podría utilizar su logo en el tarjetón en la consulta programada para dentro de 11 días y que tiene un costo de unos COP 169.000 millones. El argumento central para negarlo fue que el partido no existía como tal, por lo que no sería posible avalar el uso de su logo. Por lo mismo, que la consulta es interpartidista y la foto de cada candidato debe estar acompañada del logo del partido que la avaló. Ahora, falta que sea la misma Registraduría —que hace unos días anunció que los tarjetones ya estaban impresos— la que se pronuncie sobre los pasos a seguir.

“Buscábamos una consulta partidista que garantizara, sin riesgos jurídicos, nuestra participación en marzo. Quieren evitar que lleguemos unidos al año entrante. No voy a caer en esa trampa. He tomado la decisión de retirar mi nombre y de no ir a la consulta del 26 de octubre ante la incertidumbre jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso”, aseveró Quintero.

Hasta el momento, el senador Iván Cepeda no se ha pronunciado respecto a la decisión de Quintero. Quien sí lo hizo fue la exministra de Salud Carolina Corcho, que confirmó que sí participará en la consulta del 26. En todo caso, también cuestionó duramente a los órganos electorales.

“El CNE actuó de manera irregular al otorgar al Pacto Histórico una personería jurídica condicionada, sin permitirnos inscribir candidatos ni realizar consulta. Esa decisión fue derrotada cuando logramos medidas cautelares que siguen firmes, pues impugné el fallo del Tribunal Superior. Por tanto, hoy la personería jurídica del Pacto Histórico está plenamente vigente”, escribió Corcho en la tarde de este martes, luego de conocerse la más reciente decisión del CNE.

Y agregó: “El tarjetón debe reflejar nuestra voluntad de participar en una consulta partidista este 26 de octubre y en una interpartidista en marzo. Así lo comunicamos de manera clara, y la Registraduría lo sabe”.

El centro de la decisión tiene que ver con que, si la consulta es interpartidista, quien quede elegido el 26 de octubre como candidato único del Pacto Histórico no podrá participar en una nueva consulta en marzo del llamado “frente amplio”. De allí que Quintero asegure que se trata de una decisión que busca “dividir” al progresismo y otras fuerzas de centro-izquierda.

Por ello, precisamente, es que el Pacto Histórico, hace ya varios meses, había decidido conformarse como un partido único y así realizar una consulta interna. Pero esa decisión fue condicionada por el CNE. Para empezar, no permitió que se sumaran Colombia Humana (partido del presidente Petro) y Progresistas de la senadora María José Pizarro, que se escindió de MAIS pero al que no le otorgó la personería jurídica. El Consejo Electoral solo permitió la fusión del Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Pero lo hizo condicionando la existencia de un solo partido a que se resuelvan las investigaciones que enfrenta cada colectividad.

El CNE permitió la realización de la consulta, pero, ante el condicionamiento de la personería jurídica, indicó que cada partido tendría que avalar a uno de los candidatos. Así, la consulta se convertiría en interpartidista. Y es esa la situación que hoy tiene al Pacto revisando sus opciones para poder tener un candidato único, pero que pueda sumarse a otras fuerzas que permitan una coalición amplia de cara a la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

