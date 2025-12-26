Logo El Espectador
Organizaciones sociales, con guiño del Gobierno, inscribieron comité por la constituyente

Los representantes de nueve movimientos populares se presentaron ante la Registraduría para inscribir el comité promotor que recogerá las firmas necesarias. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue el representante del gobierno de Gustavo Petro.

Redacción Política
26 de diciembre de 2025 - 08:18 p. m.
Organizaciones sociales presentaron comité de firmas para la constituyente.
Organizaciones sociales presentaron comité de firmas para la constituyente.
Foto: Cortesía
Nueve organizaciones sociales llevaron a cabo el primer paso del proceso constituyente que desde hace varios meses viene pidiendo el presidente Gustavo Petro. Los representantes de estos sectores llegaron este viernes a la sede de la Registraduría para radicar el comité promotor de firmas que buscará avalar el cambio de la Constitución de 1991.

Aunque se trata de una iniciativa ciudadana, cuenta con un claro respaldo del Ejecutivo, pues incluso durante la inscripción hizo presencia el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Según el jefe de la cartera, se presentó en nombre de todo el Gobierno para respaldar a los movimientos que quieren continuar la “obra reformista” de 1991 y que piden “desbloquear” la posibilidad de las reformas sociales.

“Son cambios urgentes para la sociedad colombiana, para profundizar su democracia y para que el cambio que el país ha escogido como ruta se profundice a través de una reforma constitucional”, agregó. El ministro también reiteró que el presidente Petro señaló que esa iniciativa ciudadana merece todo el respaldo y que ha planteado que se recojan hasta 10 millones de firmas para que el próximo Congreso examine las propuestas de cambio.

“No es justo que sigamos con 15.300.000 personas sin derecho a la tierra, que son los campesinos, que solo tienen 1.500.000 hectáreas, mientras que 3.262 personas jurídicas poseen 40.600.000 hectáreas”, dijo Armando Valbuena, quien se presentó como vocero del comité promotor de la constituyente.

De acuerdo con la propia Constitución, para adelantar este proceso es necesario recoger cerca de 2,5 millones de firmas, pues se requiere el respaldo de un 5 % del censo nacional. Tras el trámite de este viernes, la Registraduría tendrá ocho días para revisar el comité y, si este cumple los requisitos, entregará los formularios. El comité promotor tendrá un plazo de seis meses para recoger las firmas necesarias.

¿Quiénes inscribieron el comité de la constituyente?

Según conoció este diario, los nueve promotores de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente son Armando Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García, José Luis Silva, Lían Ghelly Herrera, Yesenia Moreno y Luis Alfredo Grimaldo.

Valbuena es líder indígena y fue presidente de la ONIC; Rosero, otro de los nueve nombres, es líder afro y es reconocido por su paso por el Ministerio de la Igualdad. Entre los otros nombres que se destacan están Over Dorado, Secretario General de la CUT, y Lían Ghelly Herrera, líder del Valle del Cauca.

Por Redacción Política

