Pelea podría tumbar lista de Cámara por Bogotá del Pacto Histórico: estas son las razones

Fuego amigo en el Pacto Histórico podría comprometer las listas de Cámara en Bogotá. María del Mar Pizarro pide respeto de acuerdos. María Fernanda Carrascal y Laura Beltrán liderarían la lista.

Un nuevo caso de “fuego amigo” en el Pacto Histórico pone en riesgo las listas de Cámara por Bogotá de la colectividad oficialista. Esto sucede luego de que una integrante del equipo legislativo de la representante María del Mar Pizarro haya solicitado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la revocatoria de ese listado por el presunto incumplimiento de los acuerdos para la consulta del pasado 26 de octubre.

Los hechos quedaron consignados en un oficio presentado ante el CNE por parte de Claudia Patricia Calao González, quien argumenta que la lista en coalición presentada entre el Pacto, ya como partido único, y la Colombia Humana, presenta inconsistencias al aplicar el principio de cremallera y paridad en esta plancha de candidatos, hecho habría viciado la conformación de la misma y que provocaría la revocatoria ante el órgano electoral.

Según detalla el auto del CNE, Calao explicó que los acuerdos suscritos y presentados ante la Registraduría para esas votaciones -en las que el Pacto consiguió más de 2,7 millones de votos- definirían la lista de la Cámara por Bogotá en orden preferente, según la votación obtenida y no por el apartado de paridad y cremallera que se utilizó en Senado, donde se alternaron los candidatos para mantener una alternancia en la lista.

En ese sentido, se pide una revocatoria de este listado, que sería la mayor de las sanciones que podría aplicar el CNE, o en su defecto, la corrección de la misma. La decisión será estudiada por la magistrada Maritza Martínez (La U), quien ya solicitó un pliego de pruebas para estudiar y definir el caso antes de las elecciones del próximo 8 de marzo, que precisamente pondrán en juego las curules de la Cámara por Bogotá.

No todos los días se siente satisfacción en este trabajo; no siempre se gana. Pero hoy dejamos legado, hoy hicimos país. Hoy recordamos con alegría, porque seguimos en la lucha. ¡Que viva la Universidad Pública!#ReformaALaLey30 pic.twitter.com/goQK4rpkMO — Mar Pizarro (@delmarpizarro) December 15, 2025

¿De dónde surge el caso?

La disputa en la interna del Pacto Histórico se desató días después de ese 26 de octubre en el que se definieron las caras que representarían a esa colectividad en las urnas en búsqueda de acaparar las mayorías en el Congreso. Para el caso por Bogotá, la mayor votación la registró María Fernanda Carrascal, con 65.547 votos, siendo la mujer más votada en esa jornada de esta colectividad.

La segunda en lista fue Laura Beltrán -conocida como SmileLalis- con 26.718 votos, seguida por María del Mar Pizarro que obtuvo 26.022 votos. Enseguida se posicionaron Daniel Monroy (20.280), Heraclito Landinez (11.788) y Claudia Teresa Romero (11.322). Sin embargo, tras las votaciones, Monroy y otros sectores pidieron la aplicación del mecanismo de paridad y alternancia, lo que le escalaría del cuarto al segundo lugar en la lista, y bajaría, en este caso, a ‘Lalis’ al tercer renglón, mientras que a Pizarro la ubicaría en quinta casilla, quedando incluso por detrás de su compañero de bancada Heraclito Landinez.

No obstante, en esa disputa Pizarro manifestó que su lugar se vería comprometido al aplicar el mecanismo y que se debía acudir a un orden preferente, según los votos obtenidos en las urnas. Ello le dejaría en la tercer casilla y casi que con una curul asegurada, dado que esa colectividad hoy cuenta con 7 escaños en la Cámara.

La disputa no ha cesado, dado que Monroy ha pedido ante el partido la aplicación de los mecanismos que también se usaron para la lista del Senado, insistiendo que esa misma argumentación se entregó para la ciudades con mayor caudal electoral del Pacto, caso contrario a las regiones donde este partido carece de fuerza electoral.

